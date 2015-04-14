К Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций присоединятся Россия, Норвегия и Египет

Теперь число стран, которые захотели присоединиться к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в качестве соучредителей, увеличилось до пятидесяти. Сегодня свои заявки отправили Россия, Египет и Норвегия, сообщает министерство финансов Китая. "Египет, Норвегия и Россия официально стали будущими государствами-учредителями АБИИ", - говорится в сообщении на сайте Минфина.

АБИИ основали в октябре 2014 года. Тогда его учредителями выступили Китай и еще 20 стран Азии. Уставный капитал банка составляет $100 млрд. Учредительный договор банка должны подписать в 2015 году.

Пекин говорил, что собирается создать банк для финансирования инфраструктурных проектов, еще в 2013 году, тогда же он предложил многим странам присоединиться. Но изначально интерес к проекту проявили всего несколько европейских государств, Австралия, Япония и Южная Корея, но под давлением со стороны США ни одна из них тогда не присоединилась к банку. Но в середине марта 2015 года о намерении присоединиться к банку объявили Великобритания, Германия, Франция, Италия, Швейцария, Южная Корея, Австралия и другие. Вчера, к примеру, сообщили о появлении пяти новых стран-учредителей банка — это Нидерланды, Бразилия, Финляндия, Грузия и Дания. В понедельник Китай отказал в участии в АБИИ в качестве учредителя Тайваню.

Как считают многие эксперты, создаваемый АБИИ станет потенциальным соперником Азиатского банка развития и Всемирного банка. Создание нового банка пошатнет доминирующую позицию западных международных финансовых институтов.