Уолл-стрит — плохое место для работы

Ожесточенная борьба. Запугивания. Стресс. Скромное повышение заработной платы. Вот как большинство работников описывают жизнь на Уолл-стрит в настоящее время. Такие результаты получили аналитики по итогам опроса Options Group, который прошли около 100 финансовых специалистов.

Участникам задали вопросы о степени их удовлетворенности своей работой, фирмой, зарплатой и перспективами. Получилась тревожная статистика: более половины опрошенных сказали, что недовольны работой по всем четырем критериям. "Во многих случаях сохранение за вами рабочего места и есть ваш бонус", - сказал один трейдер, который работает в европейском банке.

Негативные настроения среди финансовых специалистов дают возможность посмотреть на жизнь Уолл-стрит и сферу финансов в более широком смысле после финансового кризиса 2008 года. Банки вынуждены подчиняться акционерам и регулирующим органам, чтобы обуздать риск и придерживаться новых стандартов и правил. "Стало очень сложно работать. Вместо того, чтобы сосредоточиться на создании чего-то одного, вы должны постоянно концентрироваться на правилах и регулировании", - сказал Майк Карп, генеральный директор Options Group.

Финансовые компании должны быть обеспокоены результатами опроса, который охватил в основном старших сотрудников финорганизаций в США и Канаде. Негативные результаты такого рода фиксируются не впервые. Options Group проводит опрос два раза в год и, судя по архивам, значимых изменений за последние три года нет. "Политика управления в крупных банках разрушает их кадровые резервы и в итоге компании теряют именно тех людей, в которых они нуждаются", - говорит один британский инвестбанкир, который работает в американской фирме. "Приходится работать в условиях, когда оплата и бонусы остаются на прежнем уровне, а преобладает грубая политика и внутреннее воровство", - сказал банкир.

Разочарованные работой в области финансов, некоторые талантливые сотрудники могут перейти в то место, где примут их таланты — например, в Силиконовой долине. Быстро развивающаяся технологическая компания Google, к примеру, предлагает большие зарплаты, меньше правил и теоретическую способность изменить мир к лучшему.

Уолл-стрит борется с этим, и даже знает, как не терять лучших сотрудников — надо мотивировать их деньгами. Прошлым летом несколько фирм Уолл-стрит подняли зарплату некоторым сотрудникам младшего звена на 20%, чтобы попытаться конкурировать за талант, который все чаще переманивается в Силиконовую долину. "Большинство парней хотят уехать жить в Калифорнию, работать в высокотехнологичных компаниях. Людей всегда набирают в Google и Facebook", - сказал Карп.

Бонусы банкиров подскочили после финансового кризиса, но все еще выглядят скромнее тех прежних максимумов. Средний бонус на Уолл-стрит в прошлом году был почти $173 тыс. - примерно на 20 тыс. ниже, чем получали в 2006 году. Конечно, мало кто жалеет банкиров.

Bank of America, JP Morgan и Deutsche Bank были среди тех фирм, которые вынуждены противостоять стрессу, беспокойству и депрессиям, возникающим у их сотрудников после самоубийств банкиров и заголовков в газетах о случаях преждевременной смерти. Финансовый сектор видел все эти исследования, судебные иски и новые правила, но все равно продолжает давить на работников, требуя возвращения к высоким прибылям прошлых лет. Это давление, возможно, даже проявляется в виде запугиваний, по крайней мере, один трейдер хедж-фонда в Нью-Йорке в этом признался. "Есть некоторые очень плохие люди, которые, не задумываясь, издеваются и пользуются сотрудниками", - сказал трейдер. "Будьте очень осторожны". Вот так-то, не так уж легко и «радужно» работать на Уолл-стрит.