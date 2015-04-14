Золото дешевеет на опасениях повышения ставки ФРС

Стоимость золота продолжает снижаться во вторник на фоне опасений инвесторов относительно раннего повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дешевел на 0,4 доллара, или на 0,03%, до 1198,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро снижалась на 0,04% - до 16,25 доллара за унцию.

Повышение ключевой ставки в США снизит привлекательность таких активов, как золото, отмечает агентство Рейтер.

"Цикл укрепления доллара не закончился. Мы не очень оптимистично настроены по поводу роста цен на золото в этом году", - приводит агентство слова старшего аналитика Industrial Bank Co. в Шанхае Цзяна Шу (Jiang Shu).

Ранее в пятницу глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Джеффри Лэкер (Jeffrey M. Lacker) призвал ФРС рассмотреть вопрос повышения ставки уже в июне. При этом глава ФРБ не исключил, что регулятор может скорректировать ставку и в сторону понижения, если того потребуют статданные.