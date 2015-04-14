Процентные ставки ФРС: скорость и размеры изменений сейчас важнее, чем конкретные сроки

Эксперты и СМИ в последние месяцы просто одержимы вопросами о процентных ставках ФРС США — все наперебой говорят об этом, постоянно меняют прогнозируемые сроки и пересматривают предполагаемую стратегию регулятора. Но чаще всего все-таки гадают, когда ФРС сделает первый шаг к повышению ставок. Будет ли это июнь? Сентябрь? Или сделают это только в 2016 году?

Но вот загвоздка: дата подъема ставок — это только «закуска». Основное блюдо - «мясо» вопроса - как быстро Федеральная резервная система будет повышать ставки. Будет ли ФРС резко повышать их? Или это будут «небольшие порции»?

Скорость действий регулятора, пожалуй, будет важнее для экономики США и фондового рынка, чем просто начало изменений. "Темпы гораздо важнее, чем дата первого повышения ставки", - говорит Гас Фаучер, старший экономист PNC Financial.

Все на Уолл-стрит в Вашингтоне и на Мейн-стрит беспокоятся об этом первом повышении процентных ставок, потому что ФРС не меняла их с 2006 года. Американский центробанк сократил ставки почти до нуля в декабре 2008 года, чтобы стимулировать экономику. И с тех пор ставки так и держатся на исторических минимумах.

Повышение ставок повлияет на всех. Если у вас есть кредитная карта, кредит на автомобиль, частные студенческие ссуды, деньги на сберегательном счете, акции, облигации или вы собираетесь взять ипотеку, политика и действия ФРС будут представлять опасность. В марте регулятор дал понять, что готовится повысить ставки, когда убрал ключевое слово "терпеливо" из официального заявления. Многие расценили это как прямой намек на первое повышение ставки уже в июне. Но несколько недель спустя вышли разочаровывающие данные о слабой занятости в марте, что заставило многих «передвинуть» свои прогнозы на старт изменений с июня на сентябрь.

ФРС не скажет точно, когда планирует повышать ставки, но председатель центробанка Джанет Йеллен подчеркнула в своем заявлении, что регулятор будет двигаться постепенно. "Даже после первоначального увеличения наша политика, вероятно, останется высокоадаптивной", - сказала Йеллен в марте.

Коллега Йеллен, председатель ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, в начале апреля заявил, что повышение ставок будет очень медленным. Dow Jones прибавил 227 пунктов после комментариев Йеллен и 117 пунктов после слов Дадли — это значит, что идея с постепенным и медленным повышением нравится инвесторам больше. "Они собираются идти вверх, но они не собираются удвоить или утроить ставки за ночь", - говорит Джон Канали, главный экономист LPL financial. ФРС будет повышать ставки в этом году и посмотрит, как экономика отреагирует. Подход "ждать и смотреть" означает, что ставки будут низкими и после первого повышения, говорит Раджив Даван, директор центра экономического прогнозирования в Университете штата Джорджия.

Для владельцев автомобилей и кредитных карт это хороший знак. Проценты по задолженности с плавающей ставкой не пойдут быстро вверх, говорят экономисты. На самом деле, даже конец повышения процентных ставок может быть важнее, чем начало, утверждают некоторые аналитики. Сейчас пока ставки близки к нулю, но в планах ФРС - поднять их до уровня 3,5% в течение нескольких лет. "Вопрос действительно сводится к тому, насколько быстро все будет происходить. Это именно то, что у реальных людей должно быть в центре внимания", - говорит Джей Брайсон, старший экономист Wells Fargo Securities.