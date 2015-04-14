«Сланцевый бум» может закончиться в мае. Трейдеры ведут нефть наверх

Сланцевый бум в Америке, который довел добычу нефти до самого высокого уровня за последние сорок лет, останавливается.

Управление энергетической информации США заявило в понедельник, что добыча сырья из таких богатых месторождений, как, например, Баккен в Северной Дакоте, будет снижаться в мае на 57 000 баррелей в день. Это первый раз с 2013 года, когда ведомство прогнозирует сокращение производства.



Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group и IHS Inc сходятся во мнении, что рост производства нефти в США закончится, по крайней мере, временно, когда фьючерсы опустятся до шестилетних минимумов. Падение цен уже заставило перейти в автономный режим уже половину буровых установок страны и уничтожило тысячи рабочих мест. Отступление нефтяного бума в Америке — следствие избытка нефти на мировых рынках, так что это рано или поздно должно было случиться для восстановления баланса спроса и предложения: об этом предупреждают аналитики Goldman Sachs.

“Мы неизбежно замедлимся из-за сокращения разведки и сокращения числа работающих буровых установок», — говорит Карл Ларри, руководитель нефтегазового отдела Frost&Sullivan LP. — «Вопрос только в том, как быстро это будет происходить. Если дело пойдет очень резко и круто, то рынок ждет большая встряска».

К 8.53 мск майские фьючерсы на Brent стоят 59,51 доллар за баррель, WTI подорожала до 52,39 долларов. Цены растут, потому что трейдеры играют на повышение в надежде на реализацию вышеописанной тенденции. Однако есть подозрение, что эта тенденция не будет долгосрочной: избыток на рынке сохраняется, поскольку Саудовская Аравия выдает рекордную добычу, равно как и Ливия, и Россия. Спрос на нефть не увеличивается, а слабые китайские данные говорят о том, что этого в ближайшее время и не произойдет.