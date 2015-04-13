Анонс макростатистики и важных событий на неделю с 13 по 17 апреля

На этой неделе активизируется отчетность корпораций по итогам квартала, поэтому рынок ждет много интересных событий. Понедельник уже принес небольшую бурю: вышла ошеломляюще слабая статистика по экспорту и импорту Китая, а также сальдо торгового баланса. В отличие от ожидавшихся +12% экспорта в марте Китай показал шокирующие -15%. Это повлияло и на азиатские, и на европейские рынки. В Японии вышел протокол заседания регулятора по кредитно-денежной политике, который никаких сюрпризов не принес.



Во вторник 14 апреля день начнется с выхода индексов доверия в деловых кругах Новой Зеландии и Австралииза I квартал 2015 года. В еврозоне выйдут индексы оптовых цен Германии, Испании, Италии, Великобритании. Важная информация из Великобритании — по индексу потребительских цен: в стране пытаются разогнать инфляцию до целевого уровня, и ИПЦ покажет, насколько это сейчас удается. Также будут опубликованы данные по объему промышленного производства за февраль в еврозоне.

В США тоже выйдут базовые индексы розничных цен, индекс цен производителей за март. Рынки очень ждут данных по объему розничных продаж в стране. Традиционно по вторникам выходят данные по недельным запасам сырой нефти, бензина и дистиллятов.

По результатам квартала отчитаются сразу несколько гигантских корпораций: Intel, Johnson&Johnson, JP Morgan, Wells Fargo&Co.

Интересный день ожидается в среду, 15 апреля. Китай опубликует квартальные цифры своего ВВП и данные по объемам промпроизводства за март. Ожидается рост показателей. Данные по объему промпроизводства выпустит и Япония, и эта информация тоже многое расскажет инвесторам. В 9.15 мск с речью выступит глава Банка Японии, Харухико Курода, который расскажет о направлении кредитно-денежной политики страны.

Индекс потребительских цен за март выйдет в Германии и Франции. Февральское сальдо торгового баланса будет опубликовано по еврозоне в целом. ЕЦБ огласит решение по процентной ставке, после чего состоится пресс-конференция. Вряд ли что-то серьезно изменится, но инвесторы будут слушать в первую очередь характер риторики руководства европейского регулятора.

В США с речью выступит член FOMC, господин Буллард. Рынки будут ловить в его выступлении намеки на скорое повышение процентной ставки ФРС. Будет опубликован и блок очень разнообразной статистики по США: объем промышленного производства в марте, индексы ипотечного рынка, данные о запасах сырой нефти, «Бежевая книга» ФРС.

В Канаде будет опубликован отчет Банка Канады, оглашено решение по процентной ставке и состоится пресс-конференция главы канадского регулятора, господина Полоза.

Квартальную отчетность выпустят, например, Delta Air Lines и SanDisk.

Четверг, 16 апреля, начнется с австралийской статистики по занятости и новозеландского индекса деловой активности в производственном секторе.

Швейцария покажет индекс цен производителей.

Где день будет действительно богат на статистику и события — так это в США. Выйдет блок статистики по строительству (число выданных в марте разрешений, объем строительства новых домов в годовом и месячном выражении), по безработице (общее число получающих пособия, среднее число заявок на пособие за месяц, индекс занятости от ФРБ Филадельфии), по производственной активности. Также ожидаются выступления четверых членов FOMC: господ Локхарта, Местера, Розенгрена и Фишера.

Интереснейший день ожидается в четверг с точки зрения корпоративной отчетности. Рынок будет обсуждать такие компании, как BlackRock, Citigroup, Goldman Sachs, Mattel, Phoilip Morris, Schlumberger, Unilever.

И, наконец, в пятницу, 17 апреля, рынки с интересом ждут статистики из Великобритании (изменения числа заявок на пособие по безработице, средний уровень заработной платы с учетом премий за февраль). По еврозоне в целом выйдут цифры по ИПЦ за март.

В США и Канаде тоже ждут выхода индекса потребительских цен. Сразу несколько важных цифр увидят те, кто следит за российским рынком. Здесь опубликуют индекс цен производителей за март, объем розничных продаж, уровень безработицы.

В пятницу выйдет квартальная отчетность General Electric, Honeywell и Seagate.