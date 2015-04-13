Оффшорный юань сильно упал вслед за снижением китайского экспорта

Юань, торгующийся в Гонконге, упал сильнее всего за последний месяц после данных о сокращении китайского экспорта.

«Данные о торговле — сильный удар по оптимизму в отношении восстановления китайской экономики. Опасения, что Китай будет сдерживать рост юаня, тоже давит на эту валюту», — говорит Стелла Ли, президент Success Wealth Management Ltd.

Оффшорный юань в Гонконге снизился на 0,16%, до месячного минимума в 6,2276 доллара. В Шанхае валюта потеряла 0,12%.

Экономика Китая сталкивается с растущим давлением. В этом квартале правительство может объявить политику стабилизации роста экономики — и на этом фоне сильно выросли китайские акции. Однако даже несмотря на это к 2025 году доля юаня в международных валютных запасах будет достигать 10%, а уже в конце 2015 он может войти в список мировых резервных валют МВФ.