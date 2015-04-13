Всемирный Банк скорректировал свой прогноз роста на 2015 год для Азии

Развивающиеся азиатские страны, в том числе Китай, получили обновленный прогноз роста экономики на 2015 год от Всемирного Банка. Прогнозы снижены, ВБ предупреждает о «значительных» рисках, связанных с глобальными неопределенностями, в том числе о возможном влиянии укрепления доллара и роста процентной ставки ФРС.

«Повышение ставки в США и укрепление доллара, расхождение направления монетарной политики в развитых странах — все это может повысить стоимость заимствований, сгенерировать финансовую нестабильность и снизить приток капитала», заявили представители Всемирного Банка.



В 2014 году регион вырос на 6,9%, а в 2015 теперь ожидается всего 6,7% (в октябре прогноз предполагал 6,9% в 2015 и 6,8% в 2016).

Рост Китая, вероятно, замедлится из-за изменения экономической политики, которая переводится на более устойчивую основу. Однако вторая по величине мировая экономика использует очень мощные буферные механизмы: крупные валютные резервы и хороший бюджетный потенциал помогут развернуть широкую программу стимулирования и не допустить резкого обвала.

Воздействие низких цен на нефть будет варьироваться от страны к стране, но в целом, согласно заявлению Всемирного Банка, перспектива долгого периода низких затрат на энергоносители поможет поддержанию роста в регионе. Замедление роста ожидается в Малайзии: это крупнейший в регионе экспортер нефти, поэтому по ней снижение цен на мировом нефтяном рынке ударит сильнее всего.