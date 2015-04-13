Нефтяные котировки вновь растут из-за сокращения числа буровых установок в США

Положительная динамика цен на нефть сохраняется с пятницы — нефтяные котировки растут сегодня после докладов о сокращении количества буровых установок в США. Об этом пишет сегодня агентство РИА-Новости.

К 10:58 мск майские фьючерсы на Brent выросли на 1,78% - до $60 за баррель, а WTI подросла на 1,95% - до $52,65 за баррель.

По данным американской нефтегазовой компании Baker Hughes, число буровых нефтяных установок вновь уменьшилось. По данным компании, за прошлую неделю показатель уменьшился на 42 единицы - до 760 установок. В годовом выражении показатель уже упал на 49,9%.

"Имело место продолжение роста цен на нефть с пятничной торговой сессии, но рынок начал эту неделю осторожно из-за сохраняющегося перенасыщения", — сказал агентству France Press главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.

Менеджер компании EY Санджив Гупта заявил, что рост запасов нефти в США и сообщения о рекордной добыче нефти в Саудовской Аравии в марте удержали цены на нефть от дальнейшего роста.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (кроме стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 3 апреля, выросли на 10,9 млн баррелей - до 482,4 млн баррелей. В то же время, министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии на прошлой неделе заявил, что добыча нефти в стране в марте достигла рекордного уровня в 10,3 млн баррелей в сутки.