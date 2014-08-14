Трейдеры: нам не хватает акций для сделок РЕПО

С учетом изменений правил в отношении проведения краткосрочных финансовых операций для банков в США, существенно сокращается присутствие банков на денежном рынке в части совершения сделок РЕПО. Трейдеры все чаще жалуются на дефицит ценных бумаг для сделок РЕПО. "Раньше для исполнения обязательств такой сделки достаточно было купить бумагу на рынке, но сейчас 90% ликвидных бумаг отдано в залог ЦБ, и сразу купить можно отнюдь не все, — рассказывает трейдер "ВТБ капитала" Сергей Капустин. — Сделки часто не исполняются не по вине участника: например, к трейдеру приходит сообщение, что в портфеле компании появилась бумага и надо ее "зареповать", он заключает сделку, но бумага по каким-то причинам не поставляется".

Частично проблема связана с тем, что с сентября основной объем торгов на Московской бирже идет в режиме Т+2 — т.е. фактическая поставка бумаг происходит через два дня после сделки, и для немедленного исполнения сделки РЕПО покупка просто не годится. "Купить можно, но это не всегда удается сделать по хорошей цене, а вот занять стало ощутимо сложнее: по ломбардному списку ЦБ большинство участников рынка работают с недельными аукционами, и, может быть, они хотели бы одолжить, а бумагу из залога не вытащить", — поясняет начальник отдела РЕПО инвестбанка "Открытие капитал" Олег Евдокимов.

В то же время спрос на РЕПО растет. "Раньше с ним работало несколько крупнейших участников, теперь с РЕПО работают чуть ли не домохозяйки", — отмечает руководитель отдела торговых операций на денежном рынке "Сбербанк CIB" Денис Козуб. "Есть стратегии алгоритмической торговли: индекс покупается на три месяца, акции выставляются "в короткую", или можно покупать кредитно-дефолтный своп — и, соответственно, "шортить" облигацию, для всех этих операций бумаги необходимо брать в РЕПО, — поясняет он. — Наконец, есть основная причина дефицита: сейчас все пытаются ставить на продажу российские бумаги, даже если их нет".

По локальным бумагам проблема в большинстве случаев решается с центральным контрагентом — это несколько дороже, но приемлемо, а вот для валютных инструментов - еврооблигаций и долговых расписок - такого механизма нет.

Проследить реальное количество таких неисполнений по отчетности биржи невозможно. "На рынке случаются неисполнения по сделкам с центральным контрагентом — как по РЕПО, так и в ходе торгов в режиме Т+2, тогда автоматически заключается сделка РЕПО уже на штрафных условиях", — говорит управляющий директор по денежному рынку Московской биржи Игорь Марич.

По мнению Марича, никакой "особой" ситуации на рынке нет, однако необходимость решения проблемы он не отрицает. "В последнее время участники активнее фондируются под еврооблигации на внутреннем рынке, раньше это делали за рубежом, сейчас там это сделать сложнее, и мы максимально оперативно стараемся допускать евробонды к РЕПО на бирже: уже допустили более 120 выпусков в РЕПО с ЦБ и в междилерское репо", — говорит он. До конца года евробонды станут доступны и у центрального контрагента. Кроме того, частично дефицит бумаг помогает устранить РЕПО с обеспечением в НРД: в этом случае участник торгов может менять состав корзины, заменяя одну бумагу на другую.

До последнего кризиса многие компании Уолл-стрит полагались на РЕПО. Но к этим фондам они потеряли доступ сразу же, когда возникли опасения насчет стоимости ипотечных облигаций и платежеспособности компаний. По мнению регуляторов, ограничения позволят обеспечить финансовую стабильность в долгосрочной перспективе. Конечно, банки не намерены полностью отказываться от клиентов на рынке РЕПО, но уже сейчас есть тревожные признаки. В июне относительно большое количество операций РЕПО не удалось реализовать, так как одна из сторон не представила обеспечения.

Некоторые трейдеры, считают ситуацию "особой". "При стабильном рынке дефицит - не проблема, но сейчас положение во многом хуже, чем в 2008 г.", - говорит Козуб. "В кризис крупные иностранные игроки были не готовы кредитовать, но хотя бы брали деньги в обеспечение бумаг, — поясняет он. — А сейчас они по поводу каждой сделки думают, могут ли они это сделать, и в большинстве случаев отказываются от протяженных во времени сделок даже с теми игроками и бумагами, кого санкции не коснулись".