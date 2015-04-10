Нефть чуть подросла, но долгосрочная тенденция — на понижение

В пятницу нефть выросла: к 16.33 мск Brent (майский фьючерс) дошла до $57,52; WTI с поставкой в мае стоит $51,06. Цены поддерживаются тем, что слабеют опасения по поводу иранской нефти, которая скоро хлынет на рынок. С другой стороны, ралли ограничивается тем, что на этой неделе мировые поставки были поистине огромными: самый крупный с 2001 года скачок запасов нефти и нефтепродуктов в США; избыток нефти, которую Нигерия даже не может продать; рекордное производство в Саудовской Аравии — словом, на нефть есть чему давить.



Гарри Чилингариан, глава отдела товарных рынков и нефтяных стратегий в BNP Paribas, говорит: «Последнее соглашение с Ираном не открыло шлюзы для возвращения иранской нефти на рынке, как опасались многие».

Напомним, Иран и мировые державы на прошлой неделе объявили о том, что они заключают между собой временное соглашение. Однако вчера верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, потребовал единовременного снятия всех санкций в отношении Ирана в тот же день, как будет подписано окончательное соглашение (30 июня). США настаивают на постепенной отмене санкций.

Долгосрочная тенденция нефтяных цен тем временем остается отрицательной. Аналитики отмечают, что на данный момент мы имеем избыток более чем на 1 млн баррелей в день, а Саудовская Аравия, вопреки просьбам некоторых членов ОПЕК, и не думает о снижении добычи. Даже наоборот: во вторник Али Аль-Наими, министр нефти Саудовского королевства, заявил журналистам, что Эр-Рияд увеличил добычу до 10,3 млн баррелей в день.