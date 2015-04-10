Фондовая Азия показала взрывной рост по результатам недели

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу завершили торги с разным настроением, но неделя в целом завершилась очень резким ростом. Сегодня MSCI Asia Pacific вырос на 0,3% и дошел до шестилетнего максимума. В течение недели индикатор подскочил на 3%. Nikkei по итогам недели вырос на 2,4%, а в течение сессии сегодня превышал свой максимум за 15 лет, однако к концу торгов снизился на 0,15%. Аналитики предупреждают, что снижение возможно и в дальнейшем: инвесторы могут начать фиксировать прибыли, потому что сейчас японский индекс небывало высокий.



Hang Seng в пятницу вырос на 1,22%, а по итогам недели подпрыгнул на 7,9%. Это самый крупный рост гонконгского индекса с октября 2011 года. Здесь подъем рынка объясняется тем, что инвесторы из Китая резко активизировали спрос на акции материкового Китая, торгующиеся в Гонконге. Здесь они существенно недооценены по сравнению с листингом в Шанхае, чем и пользуются инвесторы.

Данные по незамедлившейся инфляции в феврале позволили вырасти и Shanghai Composite, который прибавил 1,94% за пятницу, превысил семилетний максимум и за неделю окреп на 4,4%.