Фондовая Азия показала взрывной рост по результатам недели

Фондовые
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона
в пятницу завершили торги с разным
настроением, но неделя в целом завершилась
очень резким ростом. Сегодня MSCI
Asia Pacific вырос на 0,3% и дошел до
шестилетнего максимума. В течение недели
индикатор подскочил на 3%. Nikkei
по итогам недели вырос на
2,4%, а в течение сессии сегодня превышал
свой максимум за 15 лет, однако к концу
торгов снизился на 0,15%. Аналитики
предупреждают, что снижение возможно
и в дальнейшем: инвесторы могут начать
фиксировать прибыли, потому что сейчас
японский индекс небывало высокий.
Hang Seng в пятницу вырос на 1,22%, а по итогам недели подпрыгнул на 7,9%. Это самый крупный рост гонконгского индекса с октября 2011 года. Здесь подъем рынка объясняется тем, что инвесторы из Китая резко активизировали спрос на акции материкового Китая, торгующиеся в Гонконге. Здесь они существенно недооценены по сравнению с листингом в Шанхае, чем и пользуются инвесторы.
Данные по незамедлившейся инфляции в феврале позволили вырасти и Shanghai Composite, который прибавил 1,94% за пятницу, превысил семилетний максимум и за неделю окреп на 4,4%.