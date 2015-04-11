Всё меньше людей довольны акциями США. Может, это сигнал на покупку?

Неравная битва инвесторов и аналитиков из-за опасений по поводу состояния экономики и из-за возможных потерь доходов компаний сделала обыкновенные акции менее привлекательными. Ужасные отчеты о занятости в марте - худшие показатели с конца 2013 года — только усложнили ситуацию на фондовом рынке США.

И потому не удивительно, что доля оптимистов на рынке акций стремительно сокращается. Только половина из авторов финансового бюллетеня Investors Intelligence дают бычьи прогнозы. В феврале, для сравнения, оптимистичных прогнозов было более 60%. Значит ли это, что сейчас самое время избавиться от акций? Не обязательно.

На самом деле, многие опытные инвесторы внимательно наблюдают за настроением рынка после тех отчетов и их решения показывают прямо противоположные действия. Проще говоря, снижение бычьего тренда для инвесторов может хорошо отразиться на акциях. В конце концов, лучшее время для покупки, когда страх толкает цены вниз. И наоборот.

"Если все растет, вы должны быть обеспокоены. История доказала, что если все собрать на одной стороне лодки, лодка может просто опрокинуться", - говорит Арт Хоган, главный рыночный стратег-аналитик в Wunderlich Securities.

Индикатор бычьих настроений Investors Intelligence в настоящее время показывает самый низкий уровень с конца января. Это когда акции зависают вместе как бы на дне, заранее падая, чтобы потом в конечном итоге сплотиться и показать свежие максимумы. Тогда как еженедельные отчеты могут быть немного неустойчивыми, в последнее время тенденция говорит сама за себя. Процент «бычьих» инвесторов сокращался последние три недели. "Это сокращение означает, что есть еще место для большой рыночной прибыли", - пишет Джон Грэй из Investors Intelligence в последнем докладе.

«Быков» по-прежнему больше, чем «медведей», которые составляют лишь 14,2% от авторов бюллетеня. Эта цифра не меняется уже в течение восьми недель. Но людей, которые примкнули к бычьим настроениям, стало меньше. Процент людей, которые делают ставку на коррекцию - снижение цен на 10% - выросло до 35,4% с 29,3% в середине марта.

Почему люди напуганы? Есть основания меньше «любить» акции. Во-первых, экономика споткнулась намного больше в первом квартале, чем ожидали. И пока не ясно, погода была виновата в этом или нет. Во-вторых, суперсильный доллар и низкие цены на нефть создают серьезные проблемы для некоторых компаний. Впервые за несколько лет инвесторы готовятся к прямому снижению доходов. В-третьих, американские акции точно не выглядят дешево, особенно учитывая те проблемы на рынках.

Так что же делать теперь? Хоган говорит, что он по-прежнему любит американские акции - и снижение числа бычьих инвесторов просто еще одна причина, почему он это делает. Он указал на то, что сочетание сильного доллара с дешевой нефтью — это большая победа для большинства американцев, даже если это вызывает только краткосрочную прибыль. "Для обычного инвестора американские акции являются сейчас очень привлекательным активом", - сказал Хоган.