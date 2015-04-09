Золото продолжает дешеветь

Золото отступает вот уже третью сессию подряд. На этот раз снижение вызвано комментариями ФРС и протоколом мартовского заседания американского регулятора. Повышение ставок в ближайшие месяцы еще не окончательно сошло с радаров вероятностей.

Золото как непроцентный актив в случае роста процентной ставки, первого почти за 10 лет, снизит свою популярность среди инвесторов.

Аналитик HSBC, Джеймс Стил, говорит: «Краткосрочный прогноз для золота выглядит слабым, со снижением уровня сопротивления».



Спотовая цена на золото снизилась на 0,4% до $1197,71 за унцию после достижения своего сессионного минимума в $1 195,70. Фьючерсы на июньскую поставку на момент 10.09 мск торгуются по 1 195,80 за тройскую унцию.

Но некоторые эксперты говорят, что переживать за золото еще рано. «Снижение золота может быть временным, ведь шансов на то, что ФРС повысит ставку прямо сейчас, крайне мало. Надо учитывать то, насколько хрупка сейчас экономика. Это означает, что текущее снижение цен на золото может быть просто технической коррекцией. Сегодня она может упасть до $ 1190, но в ближайшие недели точно так же спокойно вернется выше $1200», — говорит Хьюи Ли, аналитик Phillip Futures.