Нефть восстанавливается после резкого падения, но перспективы у нее слабые

На момент 9.22 мск в четверг нефть немного отыграла 6%-ное падение прошлой американской сессии. Сейчас майский фьючерс на Brent стоит $56,10; WTI с поставкой в мае стоит $ 50,96. Аналитики говорят, что настроения все же остаются медвежьими: запасы сырья и нефтепродуктов в США продолжают бить рекорды, а Саудовская Аравия, со своей стороны, тоже идет на рекорды в поставках нефти на мировые рынки. Аналитики Societe Generale в своей аналитической записке пишут: «Запасы сырья в США продолжают находиться гораздо выше 5-летних максимумов, и каждую неделю устанавливают новые рекорды».



Рынок нефти со вчерашнего дня демонстрирует повышенную волатильность: частые ценовые развороты формируют настоящую «расческу» на графиках. Согласно выводам Reuters, волатильность Brent сейчас находится на уровне, который в последний раз отмечался в разгар мирового финансового кризиса 2008/09 гг.

Общий медвежий тренд на нефть держится из-за постоянного высокого производства «черного золота» и скромного спроса. Аналитики пишут: «Мы не видим никаких признаков глобального экономического ускорения и предполагаем, что до глобального снижения добычи нефти пройдет еще несколько месяцев».

Интересно, что и США добавляют масла в огонь: постепенно снимается запрет на экспорт американской нефти, который держался десятилетиями. Это, в сочетании с потенциальным ростом иранского предложения, может оказать дополнительное давление на нефть во второй половине 2015 года.