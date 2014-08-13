Поток нефти растет, а ручеек нефтяных денег становится тоньше

Рынок нефти уходит в глубокую апатию: цены на сырую нефть стремительно падают.



Сентябрьские фьючерсы на марку Brent вчера упали до $102,56 за баррель, а сегодня цена продолжает снижаться. Этот «полет» связан с тем, что из Ливии возобновились поставки нефти: переговоры о восстановлении экспортного потока логически завершились успехом. А чем выше предложение, тем ниже цена — это нерушимый закон рынка. К тому же, еще и в странах ОПЕК выросла добыча, что не могло положительным образом сказаться на нефтяных ценах.

А вот падение цен на техасскую нефть вызвано увеличением запасов и сырой нефти, и готового бензина. Поэтому сентябрьские контракты на WTI подешевели до $97,07 за баррель.

Эксперты на данный момент не видят ни единой причины для роста цен на обе популярные марки нефти, так что не обольщайтесь возможными техническими коррекционными скачками.



