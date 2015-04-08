Фондовая Америка закрылась во вторник в красной зоне

Во вторник, 7 апреля, фондовые индексы США почти всю торговую сессию поднимались, но к закрытию упали до отрицательных показателей. Об этом пишет Bloomberg. Сегодня рынок ждет публикацию протокола заседания Федеральной резервной системы в марте, на котором американский регулятор заявил о сигналах ослабления экономического роста. Протокол заседания FOMC от 17-18 марта будет опубликован сегодня в 21:00 мск.

"Рынок топчется на одном месте перед началом сезона корпоративной отчетности, - говорит аналитик Schaeffer's Investment Research Inc. Джо Белл. - В среду будет опубликован протокол мартовского заседания ФРС, и трейдеры ждут от него новых сигналов о том, как скоро Центробанк приступит к подъему базовой ставки".

В начале недели глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт сказал, что Федрезерву следует поднимать ставку не ранее июльского заседания.

Американский сезон отчетности за I квартал этого года начнется в среду — первым будет американский производитель алюминия Alcoa Inc. По прогнозам экспертов Bloomberg, прибыль компаний из списка индекса S&P 500 за этот квартал упала в среднем на 5,8%.

По итогам торгов во вторник индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,03% - до отметки 17875,42, Standard & Poor's 500 упал на 0,21% - до 2076,33, а Nasdaq Composite потерял 0,14%, снизившись до отметки 4910,23. Восемь из десяти отраслевых групп S&P 500 снизились во вторник.

Вчера упал индекс строительных компаний — на 2,2%, т.к. снизились котировки акций Toll Brothers и Lennar Corp. - более, чем на 2,5%. Также подешевели акции коммунальных компаний - Entergy Corp. и Consiolidated Edison Inc. потеряли более чем 1,5%.

Акции FedEx Corp. подорожали на 2,7%, когда компания объявила о покупке нидерландской логистической компании TNT Express NV за 4,4 млрд евро.