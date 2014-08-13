На Уолл-Стрит начинается похолодание

Во вторник американские фондовые рынки закрылись в красной зоне: инвесторов тревожит геополитическое напряжение, а вдобавок ко всему еще и нефть Brent вчера достигла своего минимума за последние тринадцать месяцев.



В США вчера не публиковалось никаких макроэкономических статистических данных. Что касается индексов, то индикатор американских «голубых фишек» DJIA потерял 0,057%, индекс широкого рынка S&P потерял 0,16%, а высокотехнологичный Nasdaq упал на 0,274%.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Light сдали позиции на 0,7% и стоят теперь $97,37 за баррель. Зато растет золото (что, в принципе, понятно: в условиях нестабильности экономики и политики эта «тихая гавань» традиционно пользуется спросом): декабрьские фьючерсы прибавили 10 центов и теперь стоят $1 310,60 за тройскую унцию.

Энергетические компании выглядели вчера даже хуже общего просевшего рынка, что эксперты связывают с удешевлением нефти марки Brent, которая вчера обновила июльский минимум 2013 года. Так, Consol Energy, Kinder Morgan, Pioneer Natural Resources подешевели соответственно на 2,4%, 1,6% и 2%.

В технологическом секторе вчера случилась настоящая катастрофа у оператора сотовой связи Nll Holdings, представители которого заявили о возможности признания компании банкротом. Итог — грандиозный обвал акций холдинга на 75,57%.

У кого дела шли хорошо — так это у фармацевтов (+17% у Intercept Pharmaceuticals) и, разумеется, у золотодобытчиков (Newmont Mining + 2%, ралли продолжается, достигнут максимум с ноября 2013 года).