Apple выпустит «золотой» iPad, но поклонников-то этим не удивишь

Компания Apple хочет запустить новый iPad уже в "золотом" цвете. Такую новость сегодня сообщает портал Bloomberg, ссылаясь на свои осведомленные источники.

Есть вероятность, что компания презентует новые версии своих планшетов уже в этом месяце. Apple задумала расширить цветовую линейку своих гаджетов, - до этого золотым выпускался только iPhone 5s, и он пользовался спросом, надо сказать. Как и у пятого айфона, золотой будет только задняя панель-крышка нового iPad. Более того, возможным новшеством станет еще iPad Air в сером и серебряном цветах. Какое разнообразие, только посмотрите!..

Перед презентацией последнего iPhone 6 многие СМИ подсчитывали объемы продаж техники Apple. Так, после запуска планшета в 2010 году компания увеличила объемы поставок iPad с 5 до 30 миллиардов долларов к 2012 году. В 2013 году - уже $32 миллиарда. Но все заметили, что за последние два квартала объемы поставок планшетов Apple понемногу падали. Новые iPad должны вернуть рост продаж.



По замечаниям портала Bloomberg, Apple не в первый раз для повышения продаж использует расширение цветовой гаммы своих устройств. Так, первые цветные iMac появились в 1999 году. Однако продажам iPhone 5c (недорогой бюджетной модели) такие манипуляции в 2013 году не помогли.



По сведениям иностранных СМИ, новые планшеты от Apple будут иметь 2 гигабайта оперативной памяти, новый производительный процессор А8, перейдут на стандарт Wi-Fi 802.11ac, а также получат от своего "младшего брата" сканер отпечатков пальцев, новую операционную систему iOS 8. Также известно, что планшетов с экраном в 12,9 дюймов в этом году не представят.

Акции Apple торгуются сейчас на уровне $100,75, получив рост вчера 0,64%.

