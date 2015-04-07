Евро впервые в этом году упал ниже 60 руб. на Московской бирже

Во вторник днем курс евро на Московской бирже упал ниже отметки в 60 руб., свидетельствуют данные торгов. Доллар опустился сегодня до отметки 55 руб. По данным сайта Московской биржи, пара EUR/RUB в 13:12 мск торговалась на уровне 59,98, минимальная сделка была на уровне 59,90. Но уже к 13:40 мск евро немного восстановился и торгуется за 60,044 руб.

По мнению аналитиков, растущая нефть частично сыграла в пользу российского рубля. Напомним, вчера стоимость фьючерсов на Brent выросла на 6% - до $58,1 за баррель.

Кроме роста нефти старший стратег Sberbank CIB Владимир Пантюшин выделяет другие факторы ускорения роста рубля: "Во-первых, это продажа валюты населением. У нас, как ни странно, по прежнему продают наличные евро и доллары. Во-вторых, частично мы по прежнему видим интерес иностранцев к рублю, но он смешанный: кто-то хеджирует позиции, кто-то закрывает короткие позиции в рубле. Отчасти это выражает интерес к дешевым и растущим российским активам", - сказал эксперт.

Падение курсов валют началось в середине марта. Доллар за вторую половину марта снизился к рублю на 12%, евро - на 8%, по подсчетам экспертов "Интерфакс-ЦЭА". Рубль, таким образом, опережает в своем росте все остальные заметные валюты.