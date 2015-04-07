Goldman Sachs: Московская биржа — одно из лучших вложений в центральной Европе

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs утверждают, что акции Московской биржи являются лучшей инвестиционной возможностью финсектора в Центральной и Восточной Европе, Ближнем Востоке и Африке. В обзоре говорится, что акции признали лучшими благодаря высоким дивидендам и доле свободно обращаемых ценных бумаг на рынке.

В 2015 году, по мнению аналитиков, доходы Московской биржи достигнут рекордного значения, а в качестве причин указывают резкое увеличение объемов клиентских счетов из-за девальвации рубля, высокая ключевая ставка центробанка и стабильный доход от комиссионных.

Прогноз Goldman Sachs по чистой прибыли Московской биржи в этом году почти в два раза выше, чем тот же прогноз от экономистов Bloomberg. Чистая прибыль биржи в 2015 году составит 25,375 млрд руб. (в прошлом году - 15,993 млрд руб.).

В обзоре аналитиков говорится, что у Московской биржи один из самых высоких показателей (53%) свободно обращающихся акций среди российских компаний. Больше только у «Магнита» (56%).