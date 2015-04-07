Первый российский рейтинг Сбербанк получит за 50 копеек

Скоро Сбербанк получит первый рейтинг от российского агентства "Рус-рейтинг", которое выиграло тендер госбанка. Причина такой низкой цены за услугу проста - "Рус-рейтинг" просто предложил самую минимальную цену: 50 коп. за присвоение кредитного рейтинга и еще по 50 коп. - за присвоение рейтингов биржевым структурным облигациям в рублях, долларах и евро. Срок действия рейтингов — два года, пишут "Ведомости".

"Этот договор распространяется только на определенные услуги для Сбербанка, но у нас есть и другие, на которых мы сможем заработать в будущем. Кроме того, мы рейтингуем половину банковского сектора России, поэтому наличие рейтинга крупнейшего банка России усилит нашу позицию на рынке", - объяснил такую низкую цену совладелец и председатель совета директоров "Рус-рейтинга" Александр Зайцев.

К слову, экономисты и финансисты, бывает, соглашаются сделать свою работу за символические деньги — чаще всего, если клиент очень статусный, либо сделка очень большая и может обеспечить высокие места в рейтингах.

У Сбербанка уже есть рейтинги от Fitch и Moody's, но они, конечно, стоят в десятки раз дороже, чем от российских, как утверждают знакомые с их работой источники. По словам другого источника, близкого к Сбербанку, желание банка получить рейтинг российского агентства связано с политикой: "Если "большая тройка" в очередной раз понизит рейтинг России или вообще прекратит рейтинговать российские компании, которые под санкциями, то у банка будет хоть какой-то рейтинг, который будет признавать ЦБ".