Уолл Стрит: квартал завершен в зеленой зоне, а вторник - в красной

Торги во вторник фондовая Америка завершила в красной зоне. Цены на нефть снизились, вслед за ними упали акции нефтепроизводителей, которые и потащили за собой фондовые индексы.

По итогам сентября S&P 500 потерял 1,6%, но вот уже седьмой квартал подряд этот компонент «большой тройки» заканчивает на повышениии (+0,6%). С начала года S&P прибавил 6,7%. По итогам вчерашних торгов индекс опустился на 0,28%: снизились 6 из 10 отраслевых групп, причем наихудший результат показала нефтегазодобывающая отрасль (-1,2%). Она же сильнее всего снизилась по итогам квартала (-9,2%).



Nasdaq по итогам сентября вырос на 5,2% (сказалось и IPO Alibaba, и выход новой продукции Apple), а за день на сессии во вторник потерял 0,28%.

DJIA потерял вчера 0,17%.

Что касается отдельных компаний, то снова нельзя не отметить нефтегазовую отрасль: ConocoPhilips потеряла 1,7%, Chevron — 1%, Occidental Petroleum — 1,1%, а гигант Exxon Mobil — 0,4%.

Снижение продаж в России, дефляция в Южно-Африканской Республике и глобальный отзыв машин по сектору Северной Америки — всё это ударило по акциям Ford Motor, “отобрав» у них 2,1%.

На коне вчера неожиданно оказался интернет-аукцион eBay: он подскочил на 7,5% на информации о том, что во второй половине 2015 года компания отделит свой платежный сервис PayPal в отдельную компанию.