Фондовая Азия начала неделю разнонаправленно

Сегодня большая часть важных фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона была закрыта. Поэтому все внимание было обращено на Токио и Сеул. Японский индекс Nikkei закончил день с понижением, а южнокорейский KOSPI вырос. Японский индекс потерял 0,2%, показав реакцию на неожиданно слабую статистику по американскому рынку. Сейчас японский рынок в затишье: здесь ждут начала сезона отчетности японских компаний за финансовый год (он закончился в марте). Судя по всему, отчетность будет сильная.

KOSPI прибавил 0,1% на внутренних драйверах: например, Samsung Electronics поднял капитализацию на 2,5%.