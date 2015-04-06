Саудовская нефть для Азии в мае подорожает

Повышение цены на нефть из Саудовской Аравии для экспорта в азиатские страны в мае продолжится. Об этом заявили сегодня представители госкомпании Saudi Aramco. На фоне улучшения спроса на «черное золото» Саудовская Аравия принялась самыми быстрыми за последние три года темпами увеличивать отпускную цену на него. Этот факт косвенным образом повлиял и на сегодняшний рост нефтяных цен на мировых рынках.

Несмотря на всё это, в марте Азия покупала нефть по самой дешевой за последние 14 лет стоимости: страны-экспортеры соревновались за долю на рынке, не гнушаясь при этом и фактическим демпингом.

Итак, баррель марки Arab Light с поставкой в Азию подорожает на 30 центов: саудиты больше не боятся потерять свою долю азиатских рынков, они уже закрепились здесь.

Политика роста цены действует не для всех поставок саудовской нефти: к примеру, та же самая Arab Lite в Европу подешевеет на 20 центов, а в Америку — на 10 центов за баррель. Дороже стала и иранская нефть, поставляющаяся в Азию.