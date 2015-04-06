Рубль укрепился на фоне растущей нефти

В понедельник, 6 апреля, на валютных торгах российский рубль начал укрепляться. Против доллара рубль подрос на 0,45%, против евро — на 0,97%. К 11:00 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 56,494, а EUR/RUB — на уровне 62,051, по данным портала investing.com.

По мнению экспертов, рубль набирает силу благодаря возобновлению роста цен на нефть - последние растут на фоне повышения Саудовской Аравией официальных «ценников» на поставки топлива в Азию. Агентство Bloomberg утверждает, что есть все признаки улучшения спроса.

Майские фьючерсы на Brent выросли сегодня на 2,99% - до $56,60 за баррель, WTI — на 3,50% - до $50,86.

На российском валютном рынке на прошлой неделе центробанк повысил ставки по аукционам валютного РЕПО, и тем самым ужесточил монетарную политику по части предоставления валюты. Но вряд ли это сделано из-за перенасыщения рынка, скорее всего, это сигнал о том, что сильное укрепление рубля не является в данный момент желаемой тенденцией. Но скоро на рынке сложатся такие условия, которые позволят банкам без особого риска зарабатывать, говорят эксперты издания "Вести. Экономика".