Биржи в Азии закрылись в четверг в «зеленой зоне»

У крупнейших фондовых площадок Азии и Тихоокеанского региона индексы в завершении торговой сессии четверга остались в «зеленой зоне», что подтверждают данные бирж.

Японский Nikkei Stock Average 225 к закрытию сессии вырос до 15.308,49 (+0,27%), гонконгский Hang Seng добавил до 23.197,83 (+1,45%), индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился до 2.038,68 (+0,65%), южнокорейский KOSPI достиг 1.995,05 (+0,67%), сингапурский Straits Times Index увеличился до 3.278,57 (+0,52%) и австралийский S&P/ASX 200 поднялся также до п. 5.464,3 (+1,15%).

У крупнейших фондовых площадок Азии и Тихоокеанского региона индексы в завершении торговой сессии четверга остались в «зеленой зоне», что подтверждают данные бирж.

Японский Nikkei Stock Average 225 к закрытию сессии вырос до 15.308,49 (+0,27%), гонконгский Hang Seng добавил до 23.197,83 (+1,45%), индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился до 2.038,68 (+0,65%), южнокорейский KOSPI достиг 1.995,05 (+0,67%), сингапурский Straits Times Index увеличился до 3.278,57 (+0,52%) и австралийский S&P/ASX 200 поднялся также до п. 5.464,3 (+1,15%).

Вчера индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили сессию в «красной зоне», у всех наблюдалось понижение.