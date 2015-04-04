СИГНАЛЫ ОТ METAQUOTES: КОГО ВЫБРАЛИ КЛИЕНТЫ NORD FX В МАРТЕ

На основе предпочтений своих клиентов брокерская компания NordFX составила очередной, мартовский рейтинг наиболее популярных сигналов автоматического трейдинга, интегрированного в платформы МТ4 и МТ5.

Любой человек, ставший клиентом международной брокерской компании NordFX, получает возможность подписаться и автоматически копировать на свой счет торговые сигналы многих успешных трейдеров. Это очень легко сделать, поскольку данный сервис интегрирован непосредственно в торговые терминалы МТ4 и МТ5, которые можно загрузить с сайта компании.

Единственную трудность, особенно для начинающих постигать азы Форекса, может представлять лишь выбор поставщиков сигналов, число которых на сегодня составляет несколько тысяч! Для того чтобы помочь определиться с тем, на чьи сигналы возможно стоит подписаться, ведущий аналитик NordFX Джон Гордон регулярно составляет ТОП-10 сигналов, пользующихся наибольшей популярностью у клиентов этой компании.

По итогам марта 2015-го года «пьедестал почета» выглядит следующим образом:

Наименование сигнала Место в рейтинге NordFX (% от общего числа подписок) Loading I (16%) Acashflow1 II (10%) Consistent Scalper III (7,0%) A Low risk IV – V (6,0%) Model Panther IV – V (6,0%) Cent Robot VI - VII (4,5%) Magic Off VI - VII (4,5%) Candle Light VIII - IX - X (2,0%) Pro Activ 1 VIII - IX - X (2,0%) LadyForex VIII - IX - X (2,0%)

«На высшей ступеньке, - комментирует ТОП-10 Дж. Гордон, - достаточно прочно обосновался сигнал Loading. Он возглавляет рейтинг уже несколько месяцев подряд. Сигнал бесплатный, число подписчиков на него приближается к 1000, а доходность за 8 месяцев составила около 750% при максимальной просадке по счету менее 30%.

Надо сказать, что Loading – сигнал достаточно нестабильный, результаты по месяцам сильно разнятся. Один месяц прибыль может превышать 100%, на следующий же будет не более 10%, а то и вообще уйдет в небольшой минус. Связано это скорее всего с тем, что автор сигнала не только пытается поймать тренд, но и, в отличие от любителей усреднять позиции, всегда ставит стоп лоссы. Если тренд сильный и автор его вовремя оседлал – прибыль большая, если промахнулся – сработал стоп лосс.

Этот сигнал хорош тем, что сумма депозита по нему достаточно демократичная: начав со $100, автор сигнала к сегодняшнему дню поднялся до $520 при среднем объеме каждой отдельной сделки в 0.03 лота. Так что, если подписчик решит при копировании снизить объем сделок до минимального объема в 0.01 лота, ему будет достаточно иметь на депозите всего $175.

Сигнал Acashflow1 чем-то похож на Loading – доходность за 4 месяца 204%, при этом 3 месяца стабильной прибыльной работы и... убыток в марте. Такая же просадка по счету – около 30%, такие же обязательно выставленные стоп лоссы плюс тейк профиты, такой же начальный депозит в $103. Только авторы у сигналов разные, насколько можно понять из их данных.

Любопытный сигнал-долгожитель Consistent Scalper – родом из Венгрии, начал свое существование еще в 2011 году и с тех пор принес своему создателю 280% прибыли (в среднем от 1,5 до 6% в месяц). Вот в этом случае автор как раз предпочитает работать без стопов, усредняя открытые позиции. И хотя делает это он достаточно осторожно, за последний год его депозит сильно «штормило» 4 раза, и просадка переваливала за 70%. Число совершенных трейдов впечатляет – 22382 (мечта для тех, кто зарабатывает на рибейтах!), из них три четверти – прибыльные.

Сигнал Cent Robot по числу сделок напоминает Consistent Scalper – 2100 трейдов за 9 месяцев. Собственно говоря, в этом сигнале нет ничего особо примечательного – используя принцип Мартингейла, на нем работает всем хорошо известный советник типа Ilan. Любопытно же то, что, несмотря на призыв самого автора (!) НЕ подписываться на сигнал в виду очень большого риска, число его подписчиков приближается к 400. Наверное, в этом и заключается суть человеческой натуры – запретный плод для нас всегда самый сладкий.

Одним из рекордсменов по принесенной прибыли в сегодняшнем обзоре является сигнал Candle Light – 1506% всего за 5 месяцев при достаточно приемлемой для такого профита максимальной просадке в 52%. Как утверждает его американский автор, он шел к его публикации долгие 9 лет, изучая многочисленные нюансы валютной торговли и оттачивая свое мастерство. Торговля идет на ECN-счете, а стоимость подписки значительно выше средней – $49 в месяц. Видимо, с последним фактором и связана не очень высокая позиция сигнала в нашем рейтинге. Хотя, с другой стороны, есть подписчики, которые уже долгое время копируют платные сигналы на свои демо счета, то есть тратят деньги, не получая в данный конкретный момент никакой реальной финансовой отдачи. Среди таких сигналов SAPIENT TREND, Wallstreet FOREX Robot OFFICIAL, I Am Swing, YAKPHOTO, GD NAVI Trend и ряд других.

Наконец, достаточно редкий – женский! – сигнал, автором которого является россиянка Галина Кудрина. Как явствует из ее заявления, торговлю она ведет «руками», никаких советников. И хочу обратить внимание всех мужчин на то, - улыбается Джон Гордон, - что только нежные женские руки способны принести за 3 месяца 2768% прибыли при просадке всего в 5%!»







