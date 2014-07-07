Царский размах: ЧМ в России будет вдвое дороже бразильского

В воскресенье пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу. Эстафету в Бразилии примет лично Владимир Путин: следующий Мундиаль состоится в 2018 году в России. Турнир примут 11 городов нашей многострадальной родины. Праздник футбола, по предварительным раскладам, должен будет обойтись в 660 млрд рублей. Бразильцы обошлись почти вдвое скромнее. Тем временем, мы надеемся, что всё у нас пройдет хорошо и с такой же помпой, как Универсиада в Казани и Олимпиада в Сочи. Благо, российские спортивные чиновники имеют богатый опыт осваивания денег таких объемов.

50% денег будет выделено из безразмерного бюджета страны, еще 100 млрд обязаны будут вложить регионы, а остальное планируется получить от частных инвесторов.



