«Большая тройка» индексов Уолл-стрит в четверг выросла

В ожидании сегодняшней статистики по рынку труда американские фондовые индексы слегка подросли. Положительное влияние на индексы оказал и положительный итог переговоров по иранской ядерной программе.

DJIA в четверг прибавил 0,37%, по итогам недели вырос на 0,3%. S&P 500 четверг закончил с повышением на 0,35%, за неделю окреп на 0,3%. Nasdaq за день прибавил 0,14%, но по итогам недели снизился на 0,14%.

Выросли 9 из 10 подындексов S&P 500. В лидерах были потребительские компании и телекоммуникационные фирмы. Нефтедобывающие корпорации оказались в минусе.



Агентство путешествий

Expedia

прибавило 4,1% на улучшении прогноза их стоимости.

CarMax Inc.

выросла на 9,3% до своего исторического максимума. Эта компания, занимающаяся продажей подержанных автомобилей, в

IV

квартале увеличила прибыль на 44% - это лучше прогнозных результатов.

Крупнейшие высокотехнологичные компании снизили котировки: Google потерял 1,3%; Mocrosoft – 1,1%; Qualcomn -2,1%.