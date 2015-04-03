«Большая тройка» индексов Уолл-стрит в четверг выросла

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В ожидании сегодняшней статистики по рынку труда американские фондовые индексы слегка подросли. Положительное влияние на индексы оказал и положительный итог переговоров по иранской ядерной программе.
DJIA в четверг прибавил 0,37%, по итогам недели вырос на 0,3%. S&P 500 четверг закончил с повышением на 0,35%, за неделю окреп на 0,3%. Nasdaq за день прибавил 0,14%, но по итогам недели снизился на 0,14%.
Выросли 9 из
10 подындексов S&P 500. В
лидерах были потребительские компании
и телекоммуникационные фирмы.
Нефтедобывающие корпорации оказались
в минусе.
Крупнейшие высокотехнологичные компании снизили котировки: Google потерял 1,3%; Mocrosoft – 1,1%; Qualcomn -2,1%.