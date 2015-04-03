В четверг Европа торговалась разнонаправленно, по итогам недели — выросла

Вчера завершилась торговая неделя на фондовых рынках Старого Света: с сегодняшнего дня в Европе начинаются пасхальные выходные. В четверг большинство европейских индексов выросли, кроме немецкого DAX. По итогам недели большинство индикаторов тоже показали рост.

Stoxx Europe 600 в четверг снизился на 0,2%, но с начала недели вырос на 0,6%. DAX потерял 0,28%. FTSE 100 прибавил 0,35%, САС 40 окреп на 0,24%. Хоть и символически, но прибавил Dow Jones Euro Stoxx 50, который закрыл четверг в плюсе на 0,1%.



Вчера фондовый рынок находился под влиянием очень разных событий. С одной стороны, его поддержали «минутки» ЕЦБ, из которых понятно, что руководство регулятора не собирается отступать от заранее намеченной программы QE и продолжит вкладывать деньги в рынок европейских ценных бумаг. С другой стороны, аналитический отдел Societe Generale прогнозирует дальнейшее снижение цен на железную руду, на фоне чего сильно упали котировки горнодобывающих компаний. Крупнейший в мире производитель руды, BHP Billiton, потерял 2,6% капитализации. Нефтедобывающие компании снижаются вслед за котировками «черного золота»: Royal Dutch Shell упала на 0,3%, Total SA подешевела на 1,1%.

Выросли в цене акции британского ритейлера Marks&Spencer: плюс 4,4% на росте продаж по итогам IV финансового квартала.



