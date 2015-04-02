На нефть давят переговоры по Ирану и российские рекорды

В четверг цены на «черное золото» продолжают падать: министры крупных мировых держав до сих пор не закончили переговоры по ядерной сделке с Ираном. На момент 16.23 майский фьючерс на Brent потерял уже 2,76% и торгуется на уровне $55,52 за баррель. WTI тоже снизилась: сейчас баррель с поставкой в мае стоит 48,89 доллара.

Переговоры должны были закончиться еще 31 марта, однако длятся до сих пор. Тегеран надеется на сделку, которая в конечном итоге снимет кабальные экономические санкции и позволит ему продавать миллионы баррелей нефти, часть из которых уже погружены на танкеры и готовы к отправке. Двенадцатилетнее противостояние Запада и Ирана , по многим признакам, готово закончиться, и в этом случае дальнейшее перенасыщение нефтяного рынка будет неизбежно.

И еще одна сегодняшняя новость, послужившая дополнительным фактором давления на «черное золото»: в марте добыча нефти в России достигла значения 10,71 млн баррелей в день. Это максимальный уровень в течение всего постсоветского периода.



