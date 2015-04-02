Рубль отразил обвал доллара и скачок нефти ростом в четверг утром

Российская валюта ростом начала сегодняшние торги на валютном рынке. В паре с долларом рубль подрос на фоне негативной динамики американской валюты на мировых рынках и после вчерашнего нефтяного ралли.

К 11:51 мск пара USD/RUB снизилась на 1,41% - до отметки 56,77, а EUR/RUB — на 0,94% - до 61,582, по данным портала investing.com.

Баррель нефти марки Brent сейчас торгуется на отметке $57,06, снова набирая рост — вчера котировки закрылись на уровне $57,10, а рано утром сегодня котировки падали до $56,47.

Пара EUR/USD сегодня растет — сейчас торгуется на уровне 1,0826 (+0,60%).