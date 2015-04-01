Отчеты ПАММ портфелей ПАММ брокеров за март









-4.0% Всего с начала года: +25.21% В марте портфель немного просел из-за просадок счетов Zanachka и Stability поэтому проводим с 1 апреля ротацию, удаляем эти счета из портфеля и добавляем новые ПАММ счета: Shirokov FX, ForceIndex-2, GBPUSD Доходность оптимального ПАММ портфеля AMARKETS за март месяц составилаВсего с начала года:В марте портфель немного просел из-за просадок счетов Zanachka и Stability поэтому проводим с 1 апреля ротацию, удаляем эти счета из портфеля и добавляем новые ПАММ счета: Shirokov FX, ForceIndex-2, GBPUSD

Рекомендуем добавлять в свои портфели, минимальный вход в портфель составляет 500$





AMarkets размещает рекламу в московском метрополитене. Уже в ближайшее время москвичи получат новую станцию АМарксистская, оформленную в корпоративных цветах AMarkets и оснащенную мониторами диагональю 4,5 метра, на которых будут круглосуточно транслироваться котировки основных активов и прогнозы от экспертов AMarkets



По просьбам наших клиентов компания AMarkets продлевает до 30 апреля 2015 года акции "Покупай доллары на 20% дешевле" и "Зеленый свет депозиту от любой суммы", которые проходили в марте 2015 года. В рамках первой акций при пополнении на сумму от $300 Вы можете получить торговый бонус в размере 20% от суммы депозита, а вторая позволяет начать работу с AMarkets с любой удобной для вас суммы.



+6.95% Общая доходность за 3 месяца 2015 года +71.3% С 01. 03 в портфеле была ротация, добавлены ПАММ счета: Money Train и Money Train-Turbo Следующая ротация 01.05.2015 года Доходность инвесторов оптимального портфеля из ПАММ счетов компании RVDmarkets при равномерном распределении средств за март месяц составилаОбщая доходность за 3 месяца 2015 годаС 01. 03 в портфеле была ротация, добавлены ПАММ счета: Money Train и Money Train-Turbo Следующая ротация 01.05.2015 года





Продолжается акция: Реальный бонус для инвесторов RVDmarkets +18% и +6% партнерам. Бонус начисляется многократно за каждый ввод средств и без каких-либо лимитов по сумме; Бонус может быть использован для торговли, инвестирования или вывода.

Отчеты по ПАММ портфелям Пантеон Финанс и ForexTrend не публикуем до разрешения проблем в компаниях. Рекомендуем не инвестировать в эти компании. Какие-то существенные новости обещают к середине уже апреля, а пока все ждут.

+13.49% Максимальная чистая доходность инвесторов +10.8% Общая максимальная доходность инвесторов за 2015 год +36.7% (минимальная +18.36%) Проект появился практически у всех топ инвесторов, что даст приток новых инвестиционных средств в компанию. Капитал в управлении 2 731 710$ Кол-во инвесторов чуть более 12.600 Наши рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 3-х месяцев не более 5% от портфеля Доходность хайп проекта Leveron за март месяц составилаМаксимальная чистая доходность инвесторовОбщая максимальная доходность инвесторов за 2015 год(минимальнаяПроект появился практически у всех топ инвесторов, что даст приток новых инвестиционных средств в компанию. Капитал в управлении 2 731 710$ Кол-во инвесторов чуть более 12.600 Наши рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 3-х месяцев не более 5% от портфеля

26 марта 2015 года компания LeveronFX расширила границы своей деятельности. Международный форекс-брокер нового поколения готов принять как профессиональных, так и начинающих трейдеров.

Всвязи с открытием нового брокера LeveronFX объявляет о старте акций:

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Актуальный хайп-портфель на апрель Стратегия реализуется путем управления и перераспределения инвестируемых средств внутри портфеля, постоянному мониторингу проектов и своевременной ежемесячной их ротации. Хайп проеткы проходят тщательный отбор по основным показателям: популярности у частных инвесторов на форуме MMGP, средней доходности не менее 5% и не более 15% в месяц, возрастающий коэффициент AlexaRank, наличие проекта в рекламе у известных инвестиционных блоггеров. В состав может входить до 10 хайп проектов. 1. Twoy.pro 2. Leveron 3. Tower-invest 5. Coinclub - максимальный срок до конца апреля Рекомендуемый максимальный срок инвестирования в портфель 3 месяца, Доля хайп портфеля не должна превышать 10% от общего инвестиционного портфеля, ротация ежемесячно.

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