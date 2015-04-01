Отчеты ПАММ портфелей ПАММ брокеров за март

Доходность ПАММ-портфеля Index Top 20 FX от Альпари за март месяц составила -0.8% Общая доходность с начала старта за 8 месяцев работы составила +15.7% В общем не впечатляет доходность сравнимая с инфляцией. А вот рейтинг самых популярных у инвесторов публичных ПАММ портфелей Альпари старше 3-х месяцев, как видим заработать можно если следовать рекомендациям. К примеру ПАММ портфель Levit за 5 месяцев принес инвесторам - подписчикам портфеля +74% В состав портфеля входят 6 ПАММ счетов: Akulov, Freya, Samurayi, Stability Turbo, Step_By_Step, Velo71 Доходность оптимального ПАММ портфеля AMARKETS за март месяц составила -4.0% Всего с начала года: +25.21% В марте портфель немного просел из-за просадок счетов Zanachka и Stability поэтому проводим с 1 апреля ротацию, удаляем эти счета из портфеля и добавляем новые ПАММ счета: Shirokov FX, ForceIndex-2, GBPUSDРекомендуем добавлять в свои портфели, минимальный вход в портфель составляет 500$
AMarkets размещает рекламу в московском метрополитене. Уже в ближайшее время москвичи получат новую станцию АМарксистская, оформленную в корпоративных цветах AMarkets и оснащенную мониторами диагональю 4,5 метра, на которых будут круглосуточно транслироваться котировки основных активов и прогнозы от экспертов AMarkets
По просьбам наших клиентов компания AMarkets продлевает до 30 апреля 2015 года акции "Покупай доллары на 20% дешевле" и "Зеленый свет депозиту от любой суммы", которые проходили в марте 2015 года. В рамках первой акций при пополнении на сумму от $300 Вы можете получить торговый бонус в размере 20% от суммы депозита, а вторая позволяет начать работу с AMarkets с любой удобной для вас суммы. Доходность инвесторов оптимального портфеля из ПАММ счетов компании RVDmarkets при равномерном распределении средств за март месяц составила +6.95% Общая доходность за 3 месяца 2015 года +71.3% С 01. 03 в портфеле была ротация, добавлены ПАММ счета: Money Train и Money Train-Turbo Следующая ротация 01.05.2015 года Продолжается акция: Реальный бонус для инвесторов RVDmarkets +18% и +6% партнерам. Бонус начисляется многократно за каждый ввод средств и без каких-либо лимитов по сумме; Бонус может быть использован для торговли, инвестирования или вывода.
Отчеты по ПАММ портфелям Пантеон Финанс и ForexTrend не публикуем до разрешения проблем в компаниях. Рекомендуем не инвестировать в эти компании. Какие-то существенные новости обещают к середине уже апреля, а пока все ждут.
Доходность хайп проекта Leveron
за март месяц составила +13.49%
Максимальная чистая доходность инвесторов +10.8%
Общая максимальная доходность инвесторов за 2015 год +36.7%
(минимальная +18.36%)
Проект появился практически у всех топ инвесторов, что даст приток новых инвестиционных средств в компанию. Капитал в управлении 2 731 710$ Кол-во инвесторов чуть более 12.600 Наши рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 3-х месяцев не более 5% от портфеля
26 марта 2015 года компания LeveronFX расширила границы своей деятельности. Международный форекс-брокер нового поколения готов принять как профессиональных, так и начинающих трейдеров.Всвязи с открытием нового брокера LeveronFX объявляет о старте акций:«ПОИСК ТАЛАНТОВ» ПОЛУЧИ 20.000 В УПРАВЛЕНИЕ! и ПОПОЛНЕНИЕ 0% ЧЕРЕЗ АГЕНТА
Актуальный хайп-портфель на апрель
Стратегия реализуется путем управления и перераспределения инвестируемых средств внутри портфеля, постоянному мониторингу проектов и своевременной ежемесячной их ротации. Хайп проеткы проходят тщательный отбор по основным показателям: популярности у частных инвесторов на форуме MMGP, средней доходности не менее 5% и не более 15% в месяц, возрастающий коэффициент AlexaRank, наличие проекта в рекламе у известных инвестиционных блоггеров. В состав может входить до 10 хайп проектов.
1. Twoy.pro
2. Leveron
3. Tower-invest
5. Coinclub - максимальный срок до конца апреля
Рекомендуемый максимальный срок инвестирования в портфель 3 месяца, Доля хайп портфеля не должна превышать 10% от общего инвестиционного портфеля, ротация ежемесячно.
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