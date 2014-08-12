Рубль вновь идет вниз на фоне геополитической напряженности

МОСКВА, 12 августа. /ИТАР-ТАСС/. Рубль к середине валютной сессии вторника идет вниз на фоне геополитической напряженности, эксперты ждут поддержки от предстоящего налогового периода.

На 16.15 мск рубль теряет 22 копейки к доллару и находится на отметке 36,13 рубля за доллар , при этом снижаясь на 18 копеек против евро, до 48,23 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 11 копеек и стоит 41,58 рубля. Доллар, таким образом, вновь преодолел отметку 36 рублей.

Давление на нашу валюту оказывает неопределенность геополитической ситуации и противоречиво воспринимаемое Западом желание РФ оказать гуманитарную помощь Украине. Эксперты отмечают, что уже с конца текущей недели дополнительную поддержку рублю будет оказывать налоговый период, а в ближайшее время весьма вероятно колебание доллара у отметки 36 рублей. Основным по-прежнему остается геополитический фактор.

"Ослабления доллара против единой европейской валюты / например, в случае выхода слабых данных по розничной торговле США завтра/ будет достаточно для дальнейшего смещения ключевой пары внутреннего валютного рынка в интервал 35,50-36,00 рублей, - считает аналитик Росбанка Евгений Кошелев. - Тем более, календарь плавно приближается к следующему налоговому периоду, что также может оказать локальную поддержку рублю. Поэтому, если геополитический фон позволит, корзина имеет все шансы вернуться к 41,00 до конца месяца".

С ним солидарны и аналитики "Нордеа Банка", которые говорят, что экспортеры медленно начнут наращивать продажи валюты перед налогами, хотя на этой неделе это не будет основополагающим фактором. "ЦБ останется пассивным, хотя риски обновления максимумов доллара против рубля высоки. Из внешних новостей выделим статистику по розничным продажам и промпроизводству в США. Другие новости вряд ли скажутся на торгах. Пока рубль может остаться недалеко от 36 рублей", - оценивают эксперты.

На рынке Forex можно наблюдать ослабление евро против основных валют. Ключевая валютная пара евро/доллар к 16:15 мск теряет 0,29 проц, торгуясь на уровне 1,3344 евро за доллар. На прошлой неделе пара обновила годовой минимум, опустившись до 1,3330. Давление на евро оказывают опубликованные сегодня данные о падении индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за август до минимального с 2012 года значения 8,6 пункта. Кроме того, завтра игроки ждут публикации неплохих данных по динамике розничных продаж США.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent теряют 0,74 проц и находятся на уровне 104,62 доллара за баррель, преодолев нижнюю границу краткосрочного "боковика" /105,3 долл/, что указывает на риски развития нисходящего движения. Отрицательное влияние на котировки оказывает снижение Международным энергетическим агентством прогноза по спросу на ресурс в текущем и следующем году.