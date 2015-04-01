Баффетт: выход Греции из еврозоны не станет трагедией

Вчера в своем интервью для CNBS инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт предположил, что еврозона спокойно переживет выход Греции из валютного союза. «Если выяснится, что греки все-таки уходят, то, может быть, это будет не так уж и плохо для евро. В этом случае все остальные страны поймут, что правила Евросоюза — не пустой звук и наконец-то выработают какую-то общую налогово-бюджетную политику».

«Я думаю, что структурные проблемы были у евро с самого начала, но это не значит, что идея единой валюты обязательно обречена на провал. К ним можно адаптироваться и отсечь те страны, которые на эту адаптацию не согласны», — сказал прославленный инвестор. Баффет говорит, что со временем страны еврозоны должны скоординировать свои трудовые законы, правила бюджетного дефицита и общее руководство. К слову, о том же уже неоднократно в раздраженном ключе высказывался Марио Драги, президент ЕЦБ.



К настоящему моменту соглашение между самой закредитованной страной Европы и валютным блоком не достигнуто: переговоры зашли в тупик, и очередной «последний срок», отводившийся Греции на выработку предложений, устроивших бы Европу, прошел еще в понедельник. В течение ближайших недель может наступить дефолт Греции.

Баффет заявил: «Так больше не может продолжаться. Немцы не собираются финансировать греков вечно».