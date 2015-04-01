Баффетт: выход Греции из еврозоны не станет трагедией

Вчера в своем интервью для CNBS инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт предположил, что еврозона спокойно переживет выход Греции из валютного союза. «Если выяснится, что греки все-таки уходят, то, может быть, это будет не так уж и плохо для евро. В этом случае все остальные страны поймут, что правила Евросоюза — не пустой звук и наконец-то выработают какую-то общую налогово-бюджетную политику».
«Я
думаю, что структурные проблемы были у
евро с самого начала, но это не значит,
что идея единой валюты обязательно
обречена на провал. К ним можно
адаптироваться и отсечь те страны,
которые на эту адаптацию не согласны»,
— сказал прославленный инвестор. Баффет
говорит, что со временем страны еврозоны
должны скоординировать свои трудовые
законы, правила бюджетного дефицита и
общее руководство. К слову, о том же уже
неоднократно в раздраженном ключе
высказывался Марио Драги, президент
ЕЦБ.
К настоящему моменту соглашение между самой закредитованной страной Европы и валютным блоком не достигнуто: переговоры зашли в тупик, и очередной «последний срок», отводившийся Греции на выработку предложений, устроивших бы Европу, прошел еще в понедельник. В течение ближайших недель может наступить дефолт Греции.
Баффет заявил: «Так больше не может продолжаться. Немцы не собираются финансировать греков вечно».