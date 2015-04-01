Иранские переговоры затянулись. Нефть продолжает дешеветь

Фьючерсы на нефть продолжают дешеветь: переговоры по иранскому вопросу вчера так и не завершились, выйдя за рамки установленного дедлайна. На момент 10.39 мск баррель Brent с поставкой в мае стоит 54,84 доллара, майские фьючерсы на WTI торгуются на уровне $47,20. Министры иностранных дел Китая и России, участвовавшие в переговорах, независимо друг от друга говорили, что сегодня был достигнут значительный прогресс в ключевых вопросах, урегулировать осталось только детали. Поэтому на мировых рынках крепнут опасения о том, что сейчас на продажу хлынут миллионы баррелей иранской нефти, усилив глобальный переизбыток предложения.

На цену «черного золота» давят и другие факторы. Например, ОПЕК в марте продемонстрировал увеличение объемов экспорта, а в Ливии ждут открытия двух крупнейших нефтяных портов — Рас-Лануф и Эс-Сидер — где заканчивается процедура проверки безопасности производства.