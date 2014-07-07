Гадание на кофейной гуще, или Как должна пройти эта неделя

На фондовых рынках ожидаемые события не должны произвести никаких революций. Разве что решение по тому, будет ли Банк Англии увеличивать свою ставку, может добавить волатильности британскому FTSE. Впрочем, судя по всему, изменения монетарной политики в Британии не случится, поэтому и бояться особо нечего.

Корпорация Alcoa, ведущий в мире производитель алюминия, должна опубликовать финансовую отчетность за прошедший квартал. Актив компании сейчас торгуется в непосредственной близости к верхней границе трехлетнего диапазона. Показатели прибыли, по предварительным прогнозам, будут увеличены на 12 центов за акцию. Эти события должны повлиять на мировой рынок акций.

Что касается золота и серебра, то они вполне неплохо себя чувствуют. Учитывая то, что на сильные данные по рынку труда США эти металлы предпочли вообще никак не отреагировать, можно быть уверенными в сохранении потенциала роста.

Нефть продолжает плавно скользить вниз: в цены за последние недели были заложены перебои с поставками из-за событий в Ираке, но поскольку не произошло ничего такого, что могло бы повлиять на отгрузку «черного золота», то оно дешевеет. Впрочем, вероятность чего-нибудь неприятного сохраняется постоянно. Так что текущий уровень цены на нефть аналитики признают очень привлекательными «дверцами» для того, чтобы войти на рынок длинными позициями.

На валютном рынке ситуация неоднозначная: протокол заседания FOMC в США может повлиять на доллар. Американская валюта может укрепиться, если инвесторы вдруг найдут в протоколе какие-либо признаки раннего повышения процентной ставки. Значит, пара USD/JPY возвратится в район 102,50, а пара EUR/USD ослабится до 1,3520.

GBP/USD демонстрирует собственный путь развития: если Банк Англии решит изменить денежно-кредитную политику, то нас ждут резкие скачки этой пары. На этой неделе мы ждем еще и данных по промышленному производству и торговому балансу: если они будут внушать веселье и оптимизм, то пара вырастет с ближайшей целью 1,720.



