Фондовый рынок РФ

Отчет ГМК Норильский никель 2014г. – к дивидендам

Компания Норильского никеля отчиталась за 2014г. Отчет представил позитивный сюрприз для инвесторов, поскольку финансовые показатели оказались лучше средних ожиданий. Например, основной дивидендообразующий показатель EBITDA составил за год $5681 млн., что больше средней оценки Блумберг $5348 млн. (на 13.03.2015г.).





Ист. Норильский никель

Судя по отчету, превышение показателей (на $333 млн.) вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, недооценкой фактора девальвации рубля в расчетах – около $90 млн. Во-вторых, еще большее значение имеет повышение средних цен реализации никеля и палладия во втором полугодии 2014г. более ожидаемого. Средние цены реализации никеля в 2014г. составили $17072 за тонну против $16523 в первом полугодии 2014г., что не совсем совпадает с визуальной оценкой динамики движения биржевых цен. Иным образом, есть временной лаг между повышением и снижением биржевой цены и ценой реализации металла, что помогло отчетным показателям. Напомним, что основной биржевой взлет цен на никель произошел после введения запрета на экспорт никелевой руды из Индонезии в январе 2014г. Средние цены реализации палладия составили $804 при средней цене реализации в первом полугодии $726. Далее, цены на медь во втором полугодии против ожиданий чуть подросли, а не упали. Средняя цена реализации меди в 2014г $6931, в первом полугодии $6916. В прошлом году в среднем пострадала только платина (8.3% в выручке металлов ГМК).

Ниже график цен на никель. LME





Некоторое удивление в отчете вызвало объявление об обратном выкупе акций Норникелем на сумму $500 млн. По видимости, эта сумма образовалась из девальвационного эффекта прошлого года. 31 октября 2014г. Совет директоров Норникеля принял рекомендации по выплатам акционерам по итогам 9 месяцев 2014г.. Согласно утвержденным решениям размер денежных средств, который направлялся на дивиденды, составлял около $2,78 млрд. Однако по отчету cash-flow за 2014г. получается, что компания отправила в декабре на дивиденды только $2.18 млрд. Подобная разница вызвана острой девальвацией рубля в конце года – ноябре-декабре. Теперь большую часть разницы ( $2.78-$2.18 млрд=$0.6 млрд) компания возвращает акционерам через buy-back.

Конечно, это обстоятельство вызывает вопрос о судьбе дивидендах по итогам 2014г. Ранее (13 марта) мы писали, что ГМК может в осторожном варианте выплатить $720 млн. Эта величина разницы между минимальным размером годовых дивидендов ( $2млрд) по соглашению мажоритарных акционеров и величиной выплаченных регулярных дивидендов по итогам 9 месяцев 2014г. ($2.78 млрд -$1.5 млрд. специального дивиденда в 2014г. = $1.28 млрд). Теперь данные годового отчета позволяют увеличить осторожные предположения более чем в два раза. Выплаты 50% EBITDA по итогам 2014г. (как следует из ориентиров дивидендной политики) дает общую величину дивиденда $2.84 млрд. Декларируемые выплаты по EBITDA за 9 месяцев 2014г. составили $1.28 млрд. Следовательно, компании может доплатить по итогам 2014г. года своим акционерам $2.84-$1.28млрд=$1.56млрд.

Другими словами, при курсе 55-60 рублей ($1.56 млрд) это 542-591р. на акцию. Вероятно, это максимальная оценка дивидендов на акцию. Минимальная же оценка остается 250-273р. на акцию при выплате дивидендами $0.72 млрд.

В середине-второй половине апреля Совет директоров Норникеля внесет ясность по вопросу выплат.