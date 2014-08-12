Нефть и газ в Мексике больше не принадлежат народу! Отменена госмонополия.

В среду правительство Мексики обнародует список нефтяных месторождений, к разработке которых будут допущены частные и иностранные инвесторы. Тендеры будут объявлены в начале 2015 г.. Основная цель такой решительной реформы – привлечь значительные инвестиции от крупных международных нефтяных компаний в короткие сроки. Создание комфортных условий для привлечения иностранного капитала в энергетический сектор стало основной задачей президента Мексики Энрике Пенья Ньето, поскольку именно за счет добычи нефти экономика Мексики может вырваться в лидеры Латинской Америки.

Суть реформы



Нефтяная промышленность Мексики генерирует 32% ВВП, однако в последнее десятилетие объемы добываемой нефти сокращались, а крупные компании не были заинтересованы в инвестициях в страну. В рамках реформы предполагается, что частные компании смогут получать доступ к различным месторождениям через систему торгов. Причем при равных условиях приоритет будет даваться мексиканским компаниям. Более того, предполагается, что для разведки и добычи нефти иностранные компании будут вынуждены создавать дочерние компании, определенная доля которых будет принадлежать местному бизнесу. Такую схему уже освоили в Бразилии: доля таких фирм на рынке страны достигает 40%.



Более того, реформа также предполагает формирование специального нефтяного фонда стабилизации и развития страны, где будут аккумулироваться доходы, полученные от продажи нефти в рамках заключенных контрактов с иностранными компаниями. По прогнозам отчисления в данный фонд составят около 7% ВВП, причем часть полученных средств будет вновь инвестирована в энергетический сектор страны. Реформа предполагает, что нефтяные компании смогут регистрировать разрабатываемые запасы в качестве своих активов для отчетностей, однако нефть до момента ее извлечения будет оставаться в собственности государства. Фактически иностранные компании будут получать не долю от добываемой нефти, а денежные средства, эквивалентные ей, с помощью соглашения о разделении прибыли.

Новые надежды



Однако ключевым моментом реформы является прогрессивная шкала отчислений, которое правительство будет получать за добытую нефть. В том случае если цены на нефть будут у отметки $60 за баррель, роялти составит 5%, если же цены будут у отметки $100 за баррель, роялти составит 10%. С 2004 по 2013 гг. объемы добываемой нефти сократились на 25%, в прошлом году среднесуточный объем добычи составил лишь 2,9 млн баррелей – минимальная отметка за последние 20 лет. На взгляд Пенья Ньето, главной причиной столь негативной динамики в нефтяном секторе Мексики стала низкая эффективность работы государственной мексиканской компании Pemex — монополиста в нефтяной отрасли. По его словам, компания погрязла в коррупции и работает крайне неэффективно.

При этом международные нефтяные компании могли получать доходы только за предоставление услуг, на законодательном уровне им запрещалось иметь доли в месторождениях и получать доходы в зависимости от объемов добываемой нефти. Реформа правительства Мексики открывает нефтяные резервы страны перед частными компаниями и облегчает им условия для инвестиций в экономику страны. Пенья Ньето ожидает, что такая мера позволит нарастить объем добываемой нефти до 3,5 млн баррелей до 2025 г.



Противники



Однако энергетическая реформа Пенья Ньето стала причиной накала политической борьбы: "левые" политики заняли довольно жесткую позицию против желания нынешнего правительства Мексики отказаться от государственной монополии в данном секторе. Партия демократической революции (Partido de la Revolución Democrática, PRD), которая пользуется широкой поддержкой населения и является одной из лидирующих партий страны, надеется отменить реформы Пенья Ньето на референдуме, который может быть проведен в 2015 г. Оскароносный мексиканский кинорежиссер Альфонсо Куарон написал открытое письмо президенту Пенья Ньето, которое было опубликовано во всех ведущих изданиях Мексики. Он потребовал от президента публично объяснить, каким образом его реформа позволит избежать коррупции и что она даст народу Мексики.