Exxon и Роснефть дружно бурят арктический шельф, вопреки санкциям

Американская нефтяная компания ExxonMobil осенью 2011 года заключила контракт на проведение совместного проекта с Роснефтью, в рамках которого оба гиганта вместе в минувшую субботу начали бурение российского арктического шельфа.



В реализации проекта после введения санкций возникали определенные сомнения, но работы начались. Начало разведочным работам было положено в торжественной и даже дружеской обстановке: к мероприятию присоединился даже лично Путин (правда, в режиме телемоста). Есть мнение, что огромные прибыли от добычи нефти терять не хочется ни России, ни США, и поэтому перед санкциями все компании равны, но некоторые все-таки равнее.