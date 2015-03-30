Иностранным инвесторам всерьез рекомендуют вкладываться в российский рынок

«Может быть, сейчас самое время, чтобы вложиться в Россию. Да, и правда», - такими словами начинается сегодняшняя статья дня на сайте CNN-Money. Аналитики издания уверены, что даже если в стране сейчас не самое лучшее положение (в экономическом плане), отважным инвесторам стоит задуматься и вложить свои деньги в российские активы.

Нефтезависимая экономика находится на пути к глубокой рецессии в этом году, плюс есть риск, что Запад может наложить новые санкции в связи с ситуацией на Украине, - говорится в материале. Однако, фондовый рынок, валюта и облигации в России подпрыгивают все выше и выше.

Через год после тех ужасов, которые видел рубль — когда он примерно вдвое упал в цене - российская валюта поднялась на ноги примерно на 4% с начала 2015 года и торгуется сейчас примерно около уровня 58 рублей за доллар. Сравните с тем рекордно низким уровнем, до которого рубль упал против доллара в декабре — 80 руб. за доллар.

Помощь в восстановлении валюты - приостановка резких скачков цены на нефть. Нефтяные фьючерсы стали более устойчивы, WTI торговалась в последние дни около $50 за баррель, когда началась напряженность и проблемы на Ближнем Востоке. Это также позитивно сказалось на российской экономике, которая в значительной степени опирается на доходы от нефти.

Рынки облигаций в стране тоже показывают хорошие тенденции — доходность 10-летних государственных облигаций России снизилась до 11,5% с 13,5% в начале года. Этот уровень по-прежнему значительно выше, чем было год назад, но дрейф идет уже спокойнее, почти положительно. "На финансовых рынках всё стабилизировалось", - говорит главный экономист «ВТБ Капитал» Владимир Колычев. "Похоже, что тренд является устойчивым".

Bank of America Merrill Lynch тоже дает бычьи прогнозы на будущее российских облигаций. Дэвид Хаунер, аналитик банка, недавно взял рублевые государственные облигации как свои основные в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Хаунер сказал, что нестабильность в Украине может отпугнуть инвесторов от "лучшей сделки года".

Российские акции тоже оживились. Индекс ММВБ подрос более чем на 14% в этом году. Фондовые потоки, кажется, подтверждают это мнение, что настроение меняется. Фондовый рынок получил приток капитала в размере $6,6 млн в неделю до 25 марта, сообщают российские СМИ со ссылкой на данные EPFR Global. Это может показаться небольшим объемом, но это большой рывок по сравнению с предыдущей неделей, когда рынки зафиксировали отток в $57,7 млн.

Да и вообще финансовые российские рынки сейчас спокойнее, чем были в декабре. Инвестиционный климат может испортиться, если отношения с США и Европой ухудшатся, либо если цены на нефть возобновят падение. В общем, вкладывайтесь, говорят, в Россию.

