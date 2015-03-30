Доллар снова растет на новостях из ФРС

Доллар подрастает сегодня по отношению к иене, евро и фунту. На момент 9.50 мск EURUSD потеряла уже 0,21% и торгуется на уровне 1,0868; USDJPY стоит 119,30 (прибавив 0,13%), GBPUSD потеряла 0,49% до 1,4821.

Это происходит отчасти по причине мягкой риторики Джанет Йеллен: в пятницу глава ФРС объявила, что скорее всего, ставки будут повышаться очень постепенно и не очень скоро. Госпожа Йеллен изложила аргументы в пользу «постепенного подхода». По ее словам, ужесточение монетарной политики может «ускорить, замедлить, остановить или даже обратить вспять движение» американской экономики.

Рэй Аттрилл, валютный стратег в National Australia Bank, комментирует ситуацию агентству Reuters: “Йеллен очень подробно пояснила, почему повышение процентной ставки не будет резкой и в конечном итоге не достигнет уровней, ранее считавшихся нормальными».

Разнонаправленное движение между политикой ФРС и регуляторов других развитых стран означает, что повышающий тренд для доллара будет сохраняться еще долгое время. «Наш взгляд на доллар США остается в целом положительным, и мы всегда считали, что коррекция последних двух недель — временное явление», — говорит Хэн Кун Как, старший валютный стратег Credit Suisse в Сингапуре. — «Мы ждем, что ФРС начнет повышать цену, возможно, с сентября и процесс этот будет постепенным».

На наступившей неделе ключевым событием для доллара будут американские данные по занятости в пятницу.