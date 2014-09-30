Schlumberger отзывает из России свой персонал

Сегодня стало известно, что одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний - Schlumberger - отзывает свой американский и европейский персонал из России в связи с санкциями против РФ, сообщает агентство Bloomberg.



По словам собеседников агентства, отозваны будут приблизительно 20 сотрудников, включая руководящих лиц. "Schlumberger продолжает внимательно следить за санкциями США и ЕС и принимать все необходимые меры для соблюдения действующих законов", — приводятся слова пресс-секретаря Schlumberger в России Александра Борисова.

В России Schlumberger сотрудничает с рядом нефтегазовых компаний. В частности, ранее представитель пресс-службы независимой нефтедобывающей компании Ruspetro сообщил РИА Новости, что введенные США и ЕС санкции против ряда граждан и компаний России не оказали негативного влияния на сотрудничество компании с Schlumberger. Однако Schlumberger - не первая американская компания, которая сворачивает свой бизнес в России. Ранее представитель пресс-службы ExxonMobil сообщил РИА Новости, что компания 26 сентября из-за введенных против РФ санкций США остановил работы по 9 проектам в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве с "Роснефтью", за исключением проекта в Карском море.

США ввели 12 сентября ограничения на поставку или реэкспорт товаров, услуг (за исключением финансовых услуг), а также технологий для проектов по разведке и добыче на глубоководном шельфе, шельфе арктических морей и проектов по добыче сланцевой нефти пяти российским компаниям, среди которых "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть".

Schlumberger — крупнейшая в мире сервисная компания в области нефти и газа, предоставляет широкий спектр услуг: от поиска и разведки месторождений, интенсификации добычи скважин до поставки специализированных программных продуктов. Schlumberger работает более чем в 80 странах, ее штаб-квартиры находятся в Хьюстоне, Париже, Лондоне и Гааге. В России компания располагает более чем 40 производственными базами, научно-исследовательскими центрами, а также собственным производством оборудования.