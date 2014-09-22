Американский регулятор временно дал добро. Роснефть и ExxonMobil продолжают кооперацию в Карском море

По сообщениям Ларисы Каланда, вице-президента "Роснефти", российская нефтяная компания и американская фирма ExxonMobil продолжают работу по бурению скважины "Университетская-1" на шельфе Карского моря.

"У нас работа на скважине на Университетской (структуре) продолжается в соответствии с утвержденным планом. Мы удовлетворены решением американского регулятора, который выдал соответствующее разрешение ExxonMobil, и благодарны своему партнеру за такую активную позицию", - сказала она.

"Но если бы регулятор не выдал разрешение на работу на скважине, "Роснефть" имела, естественно, свой план и готова была продолжить работу самостоятельно", - добавила топ-менеджер.

"Мы считаем, что американский регулятор принял правильное решение. Потому что если бы "Роснефть" продолжила бурение самостоятельно и вышла бы на факт коммерческого открытия, то для того, чтобы наши партнеры вернулись в проект, им нужно было бы снова начать переговорный процесс", - добавила Л.Каланда.

В пятницу американская нефтяная компания ExxonMobil сообщила, что ей придется постепенно свернуть работу на скважине "Университетская-1" в Арктике.

"Минфин США, признавая сложность проекта "Университетская-1" и чувствительность окружающей среды в Карском море, выдал лицензию ExxonMobil и другим вовлеченным в работу американским поставщикам и гражданам, чтобы обеспечить безопасное и ответственное сворачивание операций, связанных с эксплуатацией скважины", - говорилось в заявлении ExxonMobil.

Компания соблюдает санкционный режим, подчеркнула Exxon. При этом в сообщении не уточняются сроки сворачивания работ на "Университетской-1" и что конкретно вкладывается в понятие "ответственное сворачивание".

Бурение на платформе West Alpha, работающей на самой северной скважине России - "Университетская-1" на шельфе Карского моря - началось в августе.