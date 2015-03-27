Дубай продал акции Лондонской биржи и заработал $900 млн

Биржа Дубая на днях продала пакет акций Лондонской фондовой биржи (LSE), который имелся у нее в активах с 2007 года. За эту сделку было выручено более $900 млн.

«Это пример того, как зарубежная инвестиция Дубая принесла прибыль правительству», — говорит глава Дубайской биржи Иса Казем. Его слова приводит эмиратское издание The National.

По данным издания, 17,4% акций Лондонской биржи продали за 1,4 млрд фунтов стерлингов (около $2,1 млрд по текущему курсу). Восемь лет назад этот пакет акций был приобретен биржей Дубая за 790 млн фунтов ($1,175 млрд). До продажи акций LSE Дубайская биржа была крупнейшим ее акционером.

В 2015 году акции Лондонской фондовой биржи выросли в цене на 14%. Аналитик Royal Bank of Canada считает, что дубайцы выбрали правильный момент для продажи акций с учетом рыночных тенденций.