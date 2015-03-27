Фондовая Азия закрылась без какой-либо единой динамики

Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались сегодня разнонаправленно, к закрытию большинство, однако, ушли в «красную» зону. Так, сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,6% - до отметки 146,57, японский Nikkei 225 обвалился еще на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,04%, а вот китайский Shanghai Composite подрос на 0,24%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%.

Как отмечает агентство Bloomberg, рынок акций Японии закрыл неделю снижением впервые за два месяца — индексы упали вслед за снижением котировок акций транспортных компаний. Акции судоходной компании Nippon Yusen потеряли 3,8% из-за военной операции Саудовской Аравии в Йемене. Японская авиакомпания ANA Holdings Inc. подешевела на 1,8%.

В то же время стоимость акций Panasonic Corp. подскочила на 3,9%, когда компания объявила прогноз на будущий финансовый год. Согласно ему, операционная прибыль компании составит 430 млрд иен ($3,6 млрд), что будет рекордом с 2008 года. Аналитики Bloomberg ожидают прибыль только на уровне 402 млрд иен. Акции Toshiba Corp. упали на 3,4% после ухудшения прогноза выручки конкурирующей компании SanDisk Corp.

Китайский фондовый рынок, наоборот, продолжает расти на подъеме стоимости акций строительных и транспортных компаний — последние пошли вверх после заявления властей КНР о намерении стимулировать развитие промышленных отраслей. Акции PetroChina упали на 2,4%, потому что компания сообщила о снижении чистой прибыли по итогам 2014 года на 17%.