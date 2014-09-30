Технический анализ EURUSD – 30.09.14. Евро обновил коррекционный канал локального тренда 1.2660-1.2743.

Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба и имеет следующие характеристики:- тренд нисходящий;- цель определяется долгосрочным трендом.Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;- диапазон коррекционного канала 1.2660-1.2743.Основной тренд восходящий, в фазе боковой коррекции с коррекционным каналом 1.2690-1.4560 и с целью роста (при восстановлении восходящего движения) на уровне 1.6500.Долгосрочный тренд нисходящий с целью на уровне долгосрочной поддержки 1.2690. Евро протестировал зону долгосрочной цели и ушел на боковую локальную коррекцию в обновленном канале 1.2660-1.2743, границы которого определяют ключевые уровни рынка.Прорыв нижней границы канала продолжит снижение котировок в рамках основного тренда с целью на уровне поддержки 1.0900 и промежуточной технической долгосрочной целью на уровне 1.2070 (уровни за нижним краем представленного графика).Прорыв верхней границы канала расширит коррекционный диапазон и переведет ситуацию в рамки сценария боковой коррекции краткосрочного тренда в канале1.2695-1.2858.Евро обновил локальный минимум, но откатил вверх в зону тройного кластера поддержек (1.2682-1.2690-1.2695).Продолжаем удерживать позиции на продажу с целью на техническом уровне долгосрочной поддержки 1.2070. Рекомендуется подтянуть ордер стоп-лосс к текущей цене, переместив его на уровень 1.2780.Публикуемые рекомендации по тактике торговли не исчерпывают всех возможностей, предоставляемых рынком для проведения сделок. Рекомендации основаны на анализе ситуации, проводимом один раз в день, используют для торговли медленные тренды и не учитывают возможных изменений на рынке внутри дня. Указанные обстоятельства могут приводить к проскальзыванию уровней входа в рынок и выхода из рынка по сравнению с оптимальными уровнями, а также не исключают убыточных сделок и упущенных возможностей по совершению прибыльных сделок. Кроме того не исключены ошибки автора в оценке перспектив развития ситуации на рынке.