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Технический анализ EURUSD – 30.09.14. Евро обновил коррекционный канал локального тренда 1.2660-1.2743.
Системный анализ трендов.
Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба и имеет следующие характеристики:
- тренд нисходящий;
- цель определяется долгосрочным трендом.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала 1.2660-1.2743.
Общий анализ ситуации и прогноз для позиционной торговли.
Основной тренд восходящий, в фазе боковой коррекции с коррекционным каналом 1.2690-1.4560 и с целью роста (при восстановлении восходящего движения) на уровне 1.6500.
Долгосрочный тренд нисходящий с целью на уровне долгосрочной поддержки 1.2690. Евро протестировал зону долгосрочной цели и ушел на боковую локальную коррекцию в обновленном канале 1.2660-1.2743, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
Прорыв нижней границы канала продолжит снижение котировок в рамках основного тренда с целью на уровне поддержки 1.0900 и промежуточной технической долгосрочной целью на уровне 1.2070 (уровни за нижним краем представленного графика).
Прорыв верхней границы канала расширит коррекционный диапазон и переведет ситуацию в рамки сценария боковой коррекции краткосрочного тренда в канале1.2695-1.2858.
Торговая тактика дня.
Евро обновил локальный минимум, но откатил вверх в зону тройного кластера поддержек (1.2682-1.2690-1.2695).
Продолжаем удерживать позиции на продажу с целью на техническом уровне долгосрочной поддержки 1.2070. Рекомендуется подтянуть ордер стоп-лосс к текущей цене, переместив его на уровень 1.2780.
Уровни сопротивления: 1.2743, 1.2858, 1.3089, 1.3700, 1.4560 1.6500.
Уровни поддержки: 1.2695, 1.2690, 1.2660, 1.2639, 1.2070, 1.0900.
Предупреждение. Публикуемые рекомендации по тактике торговли не исчерпывают всех возможностей, предоставляемых рынком для проведения сделок. Рекомендации основаны на анализе ситуации, проводимом один раз в день, используют для торговли медленные тренды и не учитывают возможных изменений на рынке внутри дня. Указанные обстоятельства могут приводить к проскальзыванию уровней входа в рынок и выхода из рынка по сравнению с оптимальными уровнями, а также не исключают убыточных сделок и упущенных возможностей по совершению прибыльных сделок. Кроме того не исключены ошибки автора в оценке перспектив развития ситуации на рынке.