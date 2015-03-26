Фондовая Америка не выдержала давления новостного фона и ушла в минус

И вновь по итогам торгов за предыдущий торговый день американские фондовые индексы показали снижение — на этот раз из-за опасений, что компании покажут слабые результаты в этом квартале. В лидерах снижения - высокотехнологичные и биотехнологические корпорации, сообщает MarketWatch.

Вчера к закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,63% - до отметки 17718,54, индекс Standard & Poor's 500 упал на 1,46% - до 2061,05, а NASDAQ Composite — на 2,37% - до отметки 4876,52.

Это падение американского рынка продолжается уже третий день подряд, для NASDAQ вчерашнее снижение оказалось самым значительным с апреля этого года, для Dow Jones и S& P 500 - за две недели.

Вчера новостью дня стало сообщение о крупнейшей сделке года — это скорое слияние Kraft Foods Group Inc. и H.J. Heinz Co., о котором активно писали все зарубежные и российские СМИ. Однако даже этой громкой новости не удалось предотвратить падение фондов в «красную зону».

По мнению аналитика из Prudential Financial Куинси Кросби, рынок боится, что у компаний будут слабые корпоративные результаты в I квартале. Отчеты показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в прошлом месяце упал на 1,4%, тогда как эксперты ждали роста на 0,2%.

После новостей о слиянии компаний котировки акций Kraft Foods Group Inc. Выросли более чем на 36%. Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. объединилась с 3G Capital, чтобы купить Kraft Foods и соединить ее с H.J. Heinz Co. В результате появится третий по величине в Северной Америке производитель продуктов питания и напитков с выручкой порядка $28 млрд в год.

Microsoft Corp. упал вчера на 3,4%, Intel Corp. и Micron Technology - 2,9% и 5% соответственно.