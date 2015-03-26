Нефть показывает активный рост на новостях о военной операции в Йемене

В четверг утром нефтяные котировки резко начали расти, даже несмотря на рост запасов в США. По итогам торгов в среду, 25 марта, цена на фьючерсы марки WTI с поставкой в мае выросли на $1,7 - до $49,21 за баррель, а майский фьючерс на Brent подорожал на $1,37 — до $56,48 за баррель.

К 9:26 мск сегодня фьючерсы на Brent торговались на уровне $58,17 (рост на 3,33%), а WTI — на уровне $51,10 за баррель (рост на 3,83%).

Таким образом, черное золото продолжает активно дорожать сегодня. По мнению некоторых аналитиков, нефть растет на новостях о том, что Саудовская Аравия начала наступление на повстанцев в Йемене, пишет РИА Новости. Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и стран Персидского залива вчера ночью начала в Йемене военную операцию против повстанцев-хуситов, которые контролируют большую часть территории страны. "Йемен не является крупным производителем нефти, но в плане географии и политики очень важен для Ближнего Востока", — комментирует агентству Bloomberg главный стратег CMC Markets Рик Спунер.